Einbruch in Fröndenberg: Täter durchwühlen sämtliche Räume

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Fröndenberg (Symblbild). Die Polizei fragt nach Zeugen.

Fröndenberg Am helllichten Tag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Fröndenberg eingedrungen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (27. Januar) gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Fasanenweg in Fröndenberg eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Nachdem sie zwischen 10.45 und 19 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten die Einbrecher. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

