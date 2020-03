Foodsharing Fröndenberg: Lebensmittel-Tüten statt Box

Menden Dienstags und freitags

Dienstags in der Zeit von 16 bis 17 Uhr und freitags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr werden gerettete Lebensmittel durch die Foodsaver ausgegeben. Ort: Garage an der Ardeyer Staße 103 in Langschede.

Foodsharing-Botschafterin Heike Portmann weist darauf hin, dass auch Mendener gerne zur Ausgabe nach Langschede kommen können.