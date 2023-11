Fröndenberg-Akademie: Der etwas andere Elternabend

Fröndenberg Bei der Berufswahl ihrer Kinder sprechen Eltern oft ein gehöriges Wort mit. Die Stadt Fröndenberg macht ihnen ein besonderes Angebot.

Mit der Ausbildungsmesse in der Gesamtschule macht die Stadt Fröndenberg jungen Leuten Jahr für Jahr ein tolles Angebot. Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit bekommen, unterschiedliche Berufe und Unternehmen aus der Region kennenzulernen. „Bei der Berufswahl spielen aber auch oft die Eltern eine entscheidende Rolle“, weiß Wirtschaftsförderin Anna Wehrmann. Mit der Fröndenberg-Akademie gibt es daher ein weiteres Angebot, das noch stärker als die Messe die Eltern direkt anspricht.

Wir möchten, dass die jungen Leute Fröndenberg erst gar nicht verlassen und erfahren, welche tollen Optionen es auch hier gibt. Bürgermeisterin Sabina Müller

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Sabina Müller besucht Anna Wehrmann immer wieder Fröndenberger Unternehmen und weiß, wie wichtig der Nachwuchs für die heimische Wirtschaft ist. „Wir möchten, dass die jungen Leute Fröndenberg erst gar nicht verlassen und erfahren, welche tollen Optionen es auch hier gibt“, sagt Sabina Müller.

Die Fröndenberg-Akademie erlebt am Dienstag, 21. November, ihre dritte Auflage und findet wie gewohnt in der Aula der Gesamtschule, Im Wiesengrund 7, statt. Die Informationsveranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist schon um 18.30 Uhr. Die beiden ersten Ausgaben 2021 und 2022 waren sehr erfolgreich - daher wird das bewährte Konzept auch in diesem Jahr umgesetzt. Federführend bei der Organisation ist die Stadt Fröndenberg, wichtige Partner sind die Gesamtschule Fröndenberg, das Jobcenter Kreis Unna sowie die auch für Fröndenberg zuständige Agentur für Arbeit Hamm.

Eingeladen sind vor allem die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 9 und 10, aber auch der Sekundarstufe II. Die Fröndenberg-Akademie ist ein besonderer Elternabend, bei denen die Eltern als wichtigste Berater ihrer Kinder Ratschläge und Tipps zur Berufswahl bekommen. Die Stadtverwaltung will so eine zielgerichtete Unterstützung für den Übergang von der Schule ins Berufsleben geben. Sabina Müller und Anna Wehrmann betonen, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule die Zielgruppe sind, sondern auch alle, die in Fröndenberg leben, aber in anderen Städten Schulen besuchen.

Sechs Fröndenberger Betriebe präsentieren sich

Das aber funktioniert erfahrungsgemäß besonders gut, wenn Unternehmen - und vor allem auch deren aktuelle Auszubildende - ihre Erfahrungen weitergeben. Bei der dritten Fröndenberg-Akademie werden sich sechs Ausbildungsbetriebe zunächst im Plenum und nach dem offiziellen Teil auch in Einzelgesprächen vorstellen:

Familienzentrum im Pastoralverbund Fröndenberg

Zusammenschluss der Fröndenberger Apotheker

Frischko Digital

Bongard Machines GmbH & Co. KG

Holzverarbeitung Hubert Severin

HME Copper Germany GmbH

Damit aber noch nicht genug: Beratung gibt es auch von anderen Institutionen. So sind das Jobcenter Kreis Unna, die Agentur für Arbeit Hamm, die Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, die Handwerkskammer Dortmund, die Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe und die Werkstatt im Kreis Unna vor Ort. Dort können Interessierte auch mehr zu Berufen erfahren, die durch die anwesenden Betriebe nicht repräsentiert werden.

Stadt Fröndenberg will mit alten Vorurteilen aufräumen

Das Problem: Von vielen Berufsbildern haben Eltern noch ein veraltetes Bild. „Ich höre immer wieder: Das Handwerk bezahlt nicht gut. Das Gegenteil ist allerdings der Fall“, weiß Bürgermeisterin Sabina Müller aus vielen Gesprächen. Diese Vorurteile zu entkräften und zugleich Ausbildungsberufe vorzustellen, die Eltern noch gar nicht kennen, ist eines der Ziele. „Wir müssen die Eltern aufklären“, sagt Wirtschaftsförderin Anna Wehrmann.

Wie aber steht es um den Ausbildungsmarkt im Kreis Unna? Der Chef der Agentur für Arbeit Hamm, Thomas Helm, zieht eine gemischte Bilanz:. „Die ausgezeichnete Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist unverändert, während es bei den interessierten Jugendlichen einen Rückgang gegeben hat, den man nicht mit der Demografie erklären kann, sondern mit dem generell nachlassenden Interesse an der dualen Ausbildung. Dadurch erleben die, die sich gemeldet haben, so gute Chancen wie noch nie. Und das ist auch noch bis zum Jahresende so, denn es tut sich noch viel und nachträgliche Einstiege ins bereits laufende erste Ausbildungsjahr sind durchaus möglich.“

Angebot und Nachfrage passen nicht zusammen

Die Betriebe und Ausbildungsträger im Kreis Unna meldeten zwischen Oktober 2022 und September 2023 insgesamt 2426 Berufsausbildungsstellen. Der Großteil entfiel auf betriebliche Ausbildungsstellen. Zum Ende des Berichtsjahres am 30. September waren 206 Ausbildungsstellen unbesetzt. Zugleich waren 100 Jugendliche Ende September noch unversorgt. „Die unbesetzten Stellen und unversorgten Bewerber Ende September sind überwiegend auf die Passungsprobleme zurückzuführen. Angebot und Nachfrage sind nicht deckungsgleich“, so Helm. „Für alle Partner gilt, dass die Attraktivität der dualen Ausbildung gesteigert und für die Jugendlichen sichtbar werden muss.“ Die Fröndenberg-Akademie ist dafür wie gemacht.

Anmeldungen sind noch bis zum 17. November unter Tel. (02373) 976105 möglich. Für Getränke und einen Imbiss ist gesorgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg