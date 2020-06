Fröndenberg: Bei Rot auf Kreuzung gefahren - Unfall

Fröndenberg. An der Kreuzung Wilhelmshöhe in Fröndenberg ist eine Frau mit ihrem Pkw bei Rot losgefahren und mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Bei einem Unfal l an der Kreuzung Wilhelmshöhe in Fröndenberg ist am Montagnachmittag ein 44-jähriger Mann aus Schwerte leicht verletzt worden. Ein 48-jährige Gelsenkirchenerin war mit ihrem Auto bei Rot auf die Kreuzung gefahren.

Die Frau fuhr gegen 15.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Hubert-Biernat-Straße in Richtung Unnaer Straße. An der Kreuzung hielt sie bei Rot an. Als die Ampel für Rechtsabbieger auf Grün wechselte, fuhr sie los, um geradeaus weiterzufahren. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem Auto des Schwerters zusammen, das von rechts aus Richtung Unna kam. Das Fahrzeug schleuderte durch den Aufprall quer über die Kreuzung und beschädigte zwei Leitpfosten.

Sachschaden in Höhe von etwa 10.600 Euro

Der Fahrer verletzte sich leicht, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 10.600 Euro.