Fröndenberg: Musik-Genuss und Gänsehaut-Momente

Fröndenberg Standing Ovations, volle Kirche und stimmungsvolle Lichter: Das Konzert in der Pfarrkirche St. Marien sorgt bei Besuchern für Gänsehaut.

Weihnachtliche Klänge, ein stimmungsvoll erleuchteter Raum und anschließend noch leibliche Genüsse in geselliger Runde: Das Weihnachtskonzert am Tag vor Silvester in der Pfarrkirche St. Marien erwies sich als Besuchermagnet mit rund 200 Gästen. Voll wie lange nicht war das Gotteshaus bei so einer kulturellen Veranstaltung.

Zauberhafte Musik präsentiert im alten Gemäuer

Musikalisch geboten war ein sehr abwechslungsreiches Programm verschiedenster Besetzungen und Instrumente, aber inhaltlich immer mit dem weihnachtlichen Fokus. Vorne auf den Stufen vor dem Altar sang die Mendener Kantorei mehrstimmige Chormusik vor allem aus dem England des 19. Jahrhunderts, aber auch bekannte deutsche Weihnachtslieder wie „Zu Bethlehem geboren“ oder aus Bachs Weihnachtsoratorium.

Die Mendener Kantorei in der stimmungsvoll illuminierten Marienkirche in Fröndenberg. Foto: Alexander Lück / Menden

Besonders die „Wassermusik“ von Händel ließ von der Orgelbühne aus die alten Gemäuer festlich erzittern, mit den Trompeten von Klaus Hanusa und Jörg Segtrop, den Pauken (Thomas Witt) und dem Mendener Kirchenmusiker Christian Rose an der Orgel. Feinere Klänge wiederum spielte Helmut Riebl an der Geige, fand sich aber ebenso mit den anderen Musikern zur Begleitung des Chores bei verschiedenen Stücken zusammen.

Kirche stimmungsvoll ausgeleuchtet

Eine von Gemeindereferent Heiner Redeker vorgetragene Geschichte ließ alle Menschen in der Marienkirche am Samstagabend über den Sinn des Weihnachtsfestes nachdenken und wie sich dessen Botschaft auf unser Leben und Verhalten auswirkt. Und das alles in einem von Jan Lekic stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirchenraum.

Nach Standing Ovations der Besucher stimmten dann alle in der Kirche gemeinsam in „O du fröhliche ein“, bevor der Abend mit einer Weinverkostung (oder auch anderen Getränken) im Pfarrzentrum nebenan gemütlich und bei vielen Begegnungen ausklang. Der Erlös ist für die Fröndenberger Tafel und den Senioren-Wunschbaum bestimmt. Bei der großen Resonanz dürfte eine stolze Summe zusammengekommen sein, auch wenn der genaue Betrag noch nicht feststeht.

