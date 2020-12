Fröndenberg: Mutmacher Theo Beiske ohne Bange vor der Rente

Fröndenberg Mit einer Aufgabe fällt man nach der Berufsphase nicht ins "Rentenloch". Wie das geht, lebt Ex-Polizist Theo Beiske aus Fröndenberg vor

Mit der Serie "Mutmacher. Menschen, die niemals aufgeben" hat die WP jüngst den European Newspaper Award gewonnen. Den Stolz auf diesen wichtigsten Zeitungspreis teilen wir mit den Menschen, die wir im Rahmen dieser Serie 2019 vorstellen durften. Weil Mutmacher in der Pandemie besonders gefragt sind, haben wir jetzt noch einmal bei ihnen nachgefragt, auch beim Fröndenberger Ex-Polizisten Theo Beiske. Denn mit seiner großen Spendenaktion "Theo Beiske hilft" für krebskranke Kinder, die er vor sieben Jahren noch im aktiven Dienst ins Leben gerufen hat, zeigt er bis heute, wie ein erfüllter Un-Ruhestand aussehen kann.

Trotz Pandemie: Spendenaufkommen bleibt unverändert hoch

"Nicht einmal die Corona-Pandemie konnte unserem Spendenaufkommen etwas anhaben", freut sich der frühere Ordnungshüter über treue Spenderinnen und Spender. Und dass er in diesem Jahr von der Gewerkschaft der Polizei für NRW in einen Bundeswettbewerb für besonders verdiente Beamte geschickt wurde, sei ihm eine besondere Ehre gewesen. In der WP-Serie gibt Theo Beiske älteren Menschen Tipps für den Übergang vom Beruf in die Rente.

Mit dem Berufsleben verschwinden oft auch Anerkennung und soziale Kontake

Theo Beiske, Jahrgang 1954, ist als Polizeibeamter mittlerweile seit gut vier Jahren pensioniert. Wenn er auf seinen Übergang von einem erfüllten Berufsleben als Fröndenberger „Dorfsheriff“ zum heutigen Alltag als Ruheständler blickt, dann hat er als Mutmacher eine wichtige Botschaft: „Bloß keine Bange vor der Rente!“ Der Ruhestand ist fraglos einer der tiefsten Einschnitte ins Leben, und bei vielen zugleich der am wenigsten vorbereitete. Von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Arbeit zu müssen, bedeutet einerseits einen willkommenen Abschied von einem gehörigen Stück Alltagsstress. – Ein Abschied, zu dem einem die Kolleginnen und Kollegen häufig neidvoll gratulieren.

Der Abschied vom Gefühl, gebraucht zu werden, macht vielen schwer zu schaffen

Doch demjenigen, der da gehen darf, ist häufig gar nicht so wohl dabei. Denn jetzt ist bei den meisten auch Schluss mit ihrer ganzen, jahrzehntelang erprobten Struktur im Leben. Schluss mit dem Rhythmus von Arbeitstagen und Wochenenden – und dem wohlverdienten Erholungsurlaub dazwischen. "Jetzt gibt es den Urlaub, der gar nicht mehr endet", weiß Beiske. Und damit sind auch die Leistungen am Arbeitsplatz, das Lob, die Bestätigung, das Interesse, die Witze der Kolleginnen und Kollegen, das Gefühl, gebraucht zu werden, das jeder und jede im beruflichen Alltag immer wieder erfährt – plötzlich futsch. Darüber können auch langjährige Ehen in Gefahr geraten.

Viele Ruheständler sind heute topfit: Beiske rät zu Aktivgruppen statt "Rentenschock"

Hinzu kommt der eigentlich glückliche Umstand, dass viele angehende Ruheständler körperlich wie geistig topfit sind. Das zeigt auch der enorme Zulauf, den Gruppen wie „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ (Zwar) haben. Diese Gruppe gibt es längst auch in Fröndenberg, und in Menden (seit 2009) mit dem Ortsteil Lendringsen (seit 2018) deren zwei. Gegen die Gefahr, in das Loch zu fallen, das Experten den „Rentenschock“ nennen, gibt es indes viele Rezepte, meint Theo Beiske. Für ihn ist es dabei ganz wichtig, das Neue nicht erst mit der Rente zu beginnen. „Entscheidend ist, nicht zu verdrängen, dass der Ruhestand kommt! Man muss sich aktiv darauf vorbereiten.“

Nicht einfach reinschlittern: Aktive Vorbereitung ist das A und O

Dabei habe es sich seiner Erfahrung nach als tolles Rezept erwiesen, bei noch aktiven oder gerade erst „ehemaligen“ Arbeitskollegen nachzuhören, was die denn so treiben. „Da gibt es ganz wertvolle Hinweise, oft auch Einladungen. In die Radlertruppe, den Schwimmverein oder vieles mehr.“ Auch das Internet könne eine große Hilfe sein und eine ganze Welt neuer Möglichkeiten zur Betätigung eröffnen. „Es ist aber bestimmt deutlich schwieriger, das aus dem Stand zu machen.“ Auch hier sei der Einstieg noch während des ausklingenden Berufslebens ratsam.

Aktivität und Ehrenamt ja, aber kein Stress: Im Ruhestand darf man ausspannen

Zugleich warnt Beiske aber vor blindem Aktionismus und rät auch zur Muße: „Wenn ich mich mal nicht gut fühle oder keine Lust habe, dann leg’ ich mich auch mal einfach zwei Stunden auf die Couch", betont der 66-jährige Ex-Polizist. "Auch das gehört zum Ruhestand: Das dürfen wir! Denn das haben wir uns schließlich in Jahrzehnten harter Arbeit auch verdient.“ Ein schlechtes Gewissen müsse man sich in höheren Jahren wahrhaftig nicht mehr machen, schmunzelt Beiske.

Radelgruppe von Theo Beiske sucht immer Neuzugänge

Damit ragt Theo Beiske heraus, nicht nur, weil er 2019 das Bundesverdienstkreuz dafür erhalten hat. Er ist auch sportlich aktiv, hat zum Ausgleich vom Spenden-Stress zum Beispiel seine Radelgruppe: „Wer bei uns mitfahren will, kann sich gerne unter 0179-5370569 bei mir melden!“ Trotz Pandemie ließen sich mit genügend Abstand immer noch Touren organisieren. Und immer gilt: „Man muss von sich aus aktiv werden. Dann wird’s eine schöne Zeit.“

Gerade auch in der Pandemie: Gesundheit bleibt im Alter das Wichtigste

Der allerwichtigste gute Vorsatz ist aber der, den sich laut Theo Beiske jeder (angehende) Rentner zu eigen machen sollte: „Heute und morgen gesund zu bleiben, das ist das Wichtigste. Alles weitere sehen wir dann.“

Die Auszeichnungen: Das Bundesverdienstkreuz für Theo Beiske

Theo Beiske hat für seine Hilfsaktion im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz erhalten. Seine Berufung als Spendensammler für krebskranke Kinder hat er indes nicht erst als Pensionär erfahren. Er war noch als beliebter Bezirksbeamter in Fröndenberg unterwegs, als er 2010 über seinen Berufsverband, die International Police Association (IPA), von der Isabell-Zachert-Stiftung erfuhr. Die Stiftung war von den Eltern nach einem an Krebs verstorbenen Mädchen benannt worden. Als Beiske dann hörte, dass die Stiftung bei Heidelberg ein „Waldpiraten-Camp“ betreibt, das Kindern mit Krebserkrankungen Lebensfreude schenken will, gründete er eigens dafür die Aktion „Theo Beiske hilft“. So konnte er seinen eigenen Promi-Faktor in Fröndenberg für die gute Sache einsetzen. Heute, sagt der Mutmacher, „ist das fast ein Full-Time-Job!“ Seit Ende 2013 hat er mehr als 200.000 Euro für die kleinen Waldpiraten zusammengebracht – ein Gutteil davon in Fröndenberg.

Gegen Rentenschock und Ehekrise: Was Experten raten

Gegen Pensionierungsschock und Ehekrise sollte man mindestens ein Jahr vor Renteneintritt Vorbereitungen treffen.

In der Arbeit langsam zurückziehen. Loslassen lernen.

Öfter an die Rentenzeit denken: Gibt’s Träume, die man wegen der Arbeit nie verwirklichen konnte?

Jetzt schon mehr um Familie, Freunde und Bekannte kümmern, Interessen und Hobbys pflegen.

Neue Aufgaben suchen! Das können ein Seniorenstudium oder auch ein Ehrenamt sein.

Nicht alles nur mit dem Partner unternehmen! Auch getrennt Erlebtes belebt die Beziehung.

Der European Newspaper Award für die Westfalenpost

Das Motto der Waldpiraten passt zur WP-Serie: "Mut tut gut!" Die „Mutmacher“-Serie der Westfalenpost bestand aus 55 außergewöhnlichen Porträts über Vorbilder aus der gesamten Region. Menschen, die ein besonderer Mut auszeichnet und deren Kraft bisweilen atemberaubend ist: Der frühere Chef einer Rocker-Gang, der nach einer langen kriminellen Karriere im Gefängnis auf seinen Sohn trifft, der dort ebenfalls einsitzt. Der Vater ändert sein Leben und ist heute als Sozialarbeiter an Schulen tätig. Oder der Mediziner aus Bad Berleburg, der sich trotz eines Hauptschulabschlusses gegen alle Widerstände seinen Traumberuf erreicht und nun als Hausarzt arbeitet. Oder die junge Frau aus Wenden, die durch eine Krebserkrankung ein Bein verliert und heute Extremsportlerin ist.

International besetzte Jury würdigt die Mutmacher-Serie mit "Award of excellence"

Beim „European Newspaper Award“, der als größter Zeitungswettbewerb in Europa gilt, gewann unsere Zeitung den „Award of excellence“ in der Kategorie „Innovation Print“ und „New Concepts“. Von einer internationalen Jury ausgezeichnet wurde die Serie „Mutmacher. Menschen, die niemals aufgeben“, die im vergangenen Jahr sowohl im Titel als auch in den Lokalredaktionen der WP erschienen ist. Insgesamt hatten sich 164 Zeitungen aus 25 Ländern mit 4000 Einreichungen in den unterschiedlichen Kategorien beworben.