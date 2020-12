Silvester Fröndenberg: Offene Kirchen und Dinner for five aus Dellwig

Dellwig Zum Jahreswechsel lädt die evangelische Kirchengemeinde Dellwig zum Online-Gottesdienst unter dem Motto "Dinner for five" ein.

Da auch in der evangelischen Kirchengemeinde Dellwig über den

Jahreswechsel noch keine Präsenzgottesdienste gefeiert werden, weist Pfarrer Jochen Müller

auf zwei digitale Gottesdienste hin. Außedem gibt es das Angebot der "Offenen Kirchen" zu Silvester im Stadtgebiet.

An Silvester ab 17 Uhr schickt die Gemeinde auf YouTube einen Online-

Gottesdienst auf die Reise unter dem Thema "Dinner for five" - natürlich

lehnt er sich an den Filmklassiker an, ist aber eher als Jahresresümee

von leitenden Mitarbeitenden aus unserer Gemeinde zu verstehen. Alle

Plätze an der legendären Tafel werden besetzt sein und anstelle von

hochgeistigen Getränken werden geistvolle Fragen serviert.

Zu Neujahr lädt die Gemeinde Dellwig zum ersten kirchenkreisweiten digitalen Gottesdienst ein,

der unter der Reihe "Lebenszeiten" dieses erste Mal aus Unna-Massen

kommen wird. Die links zu den Gottesdiensten sind auf der Homepage

zu finden: www.kirchengemeinde-dellwig.de.

Kirchen in Fröndenberg, Dellwig und Frömern Silvester geöffnet

Außerdem werden Kirchen in Billmerich und in Dellwig geöffnet halten: an Silvester von

14 bis 18 Uhr und an Neujahr von 11 bis 16 Uhr. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit zum

persönlichen Gebet oder auch, wenn man das möchte, alleine ein Lied unter dem Weihnachtsbaum zu singen.

Auch in Frömern wird die Johanneskirche für Menschen, die einen Moment der Besinnung oder des persönlichen Gebets suchen, am Silvestertag von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein. Dies geschieht selbstverständlich unter Beachtungaller Abstands- und Hygieneregeln, heißt es aus der Evangelischen Kirchengemeinde Frömern.

Die Stiftskirche in Fröndenberg ist Silvester von 15 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet, die mit einem Gebet oder einer stillen Einkehr Abschied nehmen wollen vom alten Jahr.

