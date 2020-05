Fröndenberg: PKW kracht in Bus - zwei Schwerverletzte

Frömern Bei einem Unfall in Frömern sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Fahrer (74) hatte einen Linienbus übersehen.

Zwei Schwerverletzte und 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf dem Kessebürener Weg am Montagnachmittag, wie die Polizei nun mitteilt. Ein Bus war auf einer Kreuzung mit einem Kleinwagen kollidiert und hatte diesen in ein nahe gelegenes Feld geschleudert.

Demnach war ein 74-Jähriger aus Wickede auf dem Kessebürener Weg in Richtung Bausenhagener Straße unterwegs. An der Kreuzung Kessebürener Weg/ Frömener Straße hielt er zunächst an, um dann in den Kreuzungsbereich einzufahren. Dabei übersah der Senior eine 39 Jahre alte Frau aus Waltrop, die mit ihrem Bus in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs war.

In Feld geschleudert

Auf der Kreuzung kollidierten Bus und PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 74-Jährigen zunächst noch gegen einen weiteren Wagen einer 24-jährigen Waltroperin geschleudert, ehe er gegen ein Verkehrsschild prallte, um schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand zu kommen. Durch die Kollision wurden der 74-Jährige sowie eine 26-jährige Beifahrerin des Waltropers schwer verletzt. Sie mussten zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, so die Polizei.

Zwei Businsassen, eine 14- und eine 21-Jährige aus Fröndenberg, verletzten sich leicht. Sowohl der Bus als auch der weiße Kia mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme mussten sowohl der Kessebürender Weg als auch die Frömerner Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Fröndenberger Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.