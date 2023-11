Fröndenberg setzt auf hochklassige Comedy

C. Heiland macht den Fröndenbergern Lust auf Weihnachten - allerdings erst im nächsten Jahr. Für die Weihnachtscomedy 2023 in der Kulturschmiede gibt es aber auch noch Tickets.

Fröndenberg Abos für das Jahr 2024 sind nur in der Tourist-Info im Rathaus erhältlich. Sechs Veranstaltungen geplant

Noch ist das Comedy-Jahr in Fröndenberg gar nicht ganz vorbei, da legt Sabine Hennemann von der Kulturabteilung der Stadt Fröndenberg schon das Programm für das nächste Jahr vor. Dafür gibt es einen guten Grund: Die begehrten Abos, die den Eintritt für alle sechs geplanten Veranstaltungen und die immer selben Plätze garantieren, gibt es nur an der Touristinformation im Rathaus. Und erfahrungsgemäß müssen Interessierte schnell sein. Gerade vor Weihnachten sind die Abos auch als Geschenk begehrt.

Comedy-Abos gibt es trotz des Cyber-Angriffs

„Die Leute haben wieder Lust auf solche Veranstaltungen“, weiß Bürgermeisterin Sabina Müller. Deswegen freut sie sich, dass das neue Programm schon jetzt vorliegt. Und: Trotz des Cyber-Angriffs sind die Abos für 120 Euro ebenso zu bekommen wie ab dem 4. Dezember Einzeltickets für je 24 Euro (mit Ehrenamtskarte 20 Euro). „Wir haben vielleicht nicht die ganz großen Namen, aber Künstlerinnen und Künstler mit tollen Programmen“, erklärt Sabine Hennemann. Und die Bürgermeisterin ergänzt: „Bei uns ist man ganz nah dran. Das gilt besonders für die fünf Veranstaltungen in der Kulturschmiede, doch auch die einzige Veranstaltung in der Aula der Gesamtschule Fröndenberg setzt auf Nähe.“

Bevor das neue Programm startet, kommt am Freitag (1. Dezember) allerdings zunächst noch Stephan Bauer nach Fröndenberg. Für sein Programm „Weihnachten fällt aus - Josef gesteht alles“, das er ab 20 Uhr präsentiert, gibt es noch Tickets bei allen Proticket-Vorverkaufsstellen (etwa die Touristinformation in Fröndenberg oder die Buchhandlung Daub in Menden) oder online unter www.proticket.de.

Das Programm 2024 im Überblick

Freitag, 1. März 2024, Kulturschmiede: Annette Kruhl - „Männer, die auf Handys starren“ Ohne Smartphones geht fast nichts mehr - da ist sich Annette Kruhl sicher. Das Problem: Auch geflirtet wird nicht mehr an der Theke. „Männer, die auf Handys starren“, übersehen demnach auch die schönsten Frauen neben sich. Wieso Handys dennoch auch für sie unverzichtbar sind, erklärt Annette Kruhl in ihrem neuen Programm und dürfte damit so mancher Besucherin und so manchem Besucher den berühmten Spiegel vorhalten. Die Wahl-Berlinerin ist aus der deutschsprachigen Kabarettszene nicht mehr wegzudenken. Sie trifft zielsicher den Nerv der Zeit - und das nicht nur mit Texten und Liedern, sondern auch einer gehörigen Portion Selbstironie.

Freitag, 19. April 2024, Kulturschmiede: Sascha Thamm - „Gesammelte Abrissbirnen“ Sascha Thamm hatte zunächst überlegt, sein Soloprogramm „Pilgern für Genießer - Braunkohlebagger auf dem Jakobsweg“ zu nennen, verwarf den Gedanken aber doch wieder, weil der Titel zu sperrig war. Nun also geht es um „Gesammelte Abrissbirnen“. Die streicheln, so Thamm, die Grundmauern der Muttersprache wie zarte Knospen, legen sie dann für Sekunden in Schutt und Asche und lassen dann neue blumige Bilder auf der Brache entstehen. Keine Frage: Wer Sascha Thamm erlebt, muss strapazierfähige Lachmuskeln haben.

Freitag, 28. Juni 2024, Kulturschmiede: Kai Magnus Sting - „Ja, wie?! Tacheles und Wurstsalat“ Wo kriege ich Wissen her, wenn ich keins habe? Warum komme ich mir im Baumarkt überflüssig und verloren vor? Warum ist eigentlich das intelligente Leben zu schlau für mich? Warum hängt immer alles miteinander zusammen? Das sind Fragen, die sich Kai Magnus Sting stellt. „Da hilft nur eins: Tacheles. Und Wurstsalat. Und beides serviere ich euch und Ihnen sehr gerne. In meinem neuen Programm. Ein Programm über mich und alle anderen“, kündigt Sting an. Der Mann aus Duisburg ist schnell, witzig, spontan, skurril und lustig und damit wie gemacht für die Bühne.

Lucy van Kuhl kommt mit ihrer Band nach Fröndenberg. In der Aula der Gesamtschule dreht sich alles um die Liebe. Foto: Alexej Hermann / https://lucy-van-kuhl.de/

Freitag, 30. August 2024, Aula der Gesamtschule: Lucy van Kuhl & die Es-Chord-Band - „Alles auf Liebe“ In Lucy van Kuhls neuem Programm geht es um nichts als die Liebe. Mit ihrer Band (Cello und Schlagzeug) präsentiert sie viele neue Songs, kombiniert mit einem „Best of“ aus Lucys Liebesliedern. Humorvoll, melancholisch, fröhlich und auch ein bisschen sarkastisch - das ist Lucy van Kuhl. Im neuen Programm finden auch die Tücken der Liebe Platz, es geht um Trennungen und den ganz normalen Paar-Alltagswahnsinn.

Freitag, 27. September 2024, Kulturschmiede: Köslings Komedy Klub Auf Fröndenberg kommt etwas sehr Lustiges zu - das versprechen die Organisatoren. Moderator und Zauberkünstler Marcel Kösling führt durch ein Programm mit Hans-Herrmann Thielke, Fee Badenius und Serhat Dogan. Köslings Komedy Klub vereint verschiedene Genres - ein Mix, der beim Publikum ankommt.

Freitag, 22. November 2024, Kulturschmiede: C. Heiland - „Der C.Hristmas Planner“ Natürlich darf auch im nächsten Jahr ein Weihnachtsstück nicht fehlen. C. Heiland ist mit Haut und Haaren und seinem Omnichord - einem japanischen Kult-Instrument ohne Saiten und Tasten - in Fröndenberg zu erleben. Er spricht und singt und tanzt sogar. Die Veranstalter garantieren einen „Weihnachtswahnsinn“ auf der Bühne. Besinnlich werden kann es dann im Advent. Vorher gibt es freche Stand-up-Comedy und anarchisches Kabarett.

