Fröndenberg: Sie ermöglichen gesundes Essen für die Kleinen

Fröndenberg. Aus einem Pilotprojekt ist ein ernstzunehmender Arbeitskreis geworden: Kinder.Essen.Gesund feiert das 15-jährige Bestehen. Und viele feiern mit.

Was als Pilotprojekt im Oktober 2008 begann, kann heute auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Viele Ehren- und Funktionsträger waren gekommen, um mit dem Arbeitskreis „Kinder.Essen.Gesund“ das 15-jährige Bestehen zu feiern.

Vielfach ausgezeichnet für die wertvolle Arbeit

Sonntagmittag füllte sich der Raum im Treff Windmühle schnell mit Gästen, die Barbara Streich und ihrem Team gratulieren wollten zu einem Projekt, von dem Kinder und Eltern in Fröndenberg profitieren. Zehn aktive Mitglieder zählt der Arbeitskreis inzwischen und hat weit über die Stadtgrenze Auszeichnungen und Anerkennung erhalten. Auf Initiative von Barbara Streich, die vor fünfzehn Jahren an einem Workshop vom Kreisbund für Familien teilnahm, bei dem es um gesundes Mittagessen ging, entstand die Idee, für „Kinder.Essen.Gesund“. „Ich dachte mir damals, Essen fängt schon beim Frühstück an und beschloss, das Thema gesundes Essen und Nachhaltigkeit auch in Fröndenberg für Kinder und Familien aktiv umzusetzen“, so Barbara Streich, die Sprecherin und Initiatorin des Arbeitskreises.

Was die Aktion in den vergangenen Jahren geleistet und auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen. Die Beweise dafür sind nicht zuletzt die vielen Auszeichnungen und Urkunden, die die Initiative für ihre Arbeit erhielt. Die Sarah Wiener Stiftung unterstützt das Engagement der ehrenamtlichen Helfer aus Fröndenberg und hat Barbara Streich und ihrem Team einen Besuch abgestattet. Beinah im Jahresrhythmus wurde der Arbeitskreis mit Preisen und Ehrungen bedacht, wie die des Landes NRW, das im Namen der Regierung seinen Dank für besonderes Engagement aussprach.

Regelmäßige Aktionstage, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen

Regelmäßig werden an verschiedenen Orten Aktionstage von „Kinder.Essen.Gesund.“ ausgerichtet, alle sind schnell ausgebucht, so beliebt sind die Angebote. Im Mai diesen Jahres nahmen mehr als hundert Kinder am Kinderfest teil. Das ganze Jahr über werden Kinder in Bildung, Gesundheit und ihrer persönlichen Entfaltung unterstützt und erfahren dabei viel über gesunde Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft.

Die verschiedenen Einrichtungen, die sich dem Arbeitskreis angeschlossen haben, laden immer wieder Kinder und Eltern ein zu Workshops, wie Frühstücksbuffets, Brotbacktage oder Kochaktionen.

Am Sonntag nutze Barbara Streich die Jubiläumsfeier, um sich bei allen aktiven ehrenamtlichen Helfern, bei den Sponsoren und den Einrichtungen im Kreis für die Unterstützung zu bedanken. „Wir haben einen so tollen Arbeitskreis und so so viele Helfer, danke dafür“, so die Sprecherin. Allerdings übte sie auch leise Kritik daran, dass die Stadt sich in den vergangenen Jahren im Gegensatz zu den vielen überregionalen Institutionen mit Lob und Dank eher zurückgehalten habe. Das wollte Bürgermeisterin Sabina Müller allerdings nicht so stehen lassen und überreichte nachdem sie der Initiative ihre Anerkennung ausgesprochen hatte, einen Scheck. „Wir sind stolz auf euch, ihr seid eine tolle Truppe“, so die Bürgermeisterin.

Auf finanzielle Hilfe angewiesen

Ebenfalls ein großes Thema: Die Finanzierung von sozialen Projekten wie „Kinder.Essen.Gesund“ werde immer schwieriger, Mittel würden gekürzt und die Kosten steigen, so Torsten Göpfert, Jugenddezernent im Kreis. Deshalb sei es wichtig, dass Sponsoren da sind, wie die Sparkasse Unna-Fröndenberg. Aber nicht nur die großen Unterstützer seien es, die dazu beitragen, dass Aktionen, wie die vom Arbeitskreis weiter stattfinden können. Auch Menschen wie Annette Apel seien es, über deren Einsatz Barbara Streich sich freuen kann. „Ich stricke leidenschaftlich gern und gebe meine Handarbeiten auf der Kreativ in Fröndenberg gegen Spenden ab, diese Spenden leite ich sehr gern weiter an Kinder.Essen.Gesund“, sagt die Ehrenamtlerin Annette Apel.

Landrat Mario Löhr, Anja Josefowitz vom Bündnis für Familie Kreis Unna, Frank Röhr, designierter Vorstand der Sparkasse Unna-Fröndenberg und viele andere kamen, um mit dem Arbeitskreis und seinen Kooperationspartnern anzustoßen und ihnen zu der beispielhaften Initiative, die sich fünfzehn Jahr manifestiert hat, zu gratulieren.

Es wäre aber nicht im Sinne des Arbeitskreises, dieses Fest ohne die Kinder und Familien zu feiern, deshalb fand im Anschluss an den offiziellen Festakt noch ein ganz besonderes Konzert mit Ralf Bornowski und Uli Bär statt. Die beiden Musiker nahmen ihr junges Publikum mit auf eine musikalische Reise. „Kommt, wir machen eine Reise einmal um die Welt“, forderten sie ihr junges Publikum auf -- das mit tosendem Applaus antwortete.

