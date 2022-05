Fröndenberg: Sieger Ganzke (SPD) im Wechselbad der Gefühle

Fröndenberg/Kreis Unna. Erst ernüchtert, dann erleichtert: SPD-Mann verteidigt nach Rückstand sein Mandat. Junger CDU-Konkurrent sieht Ergebnis als Erfolg. FDP ratlos.

Hartmut Ganzke (SPD) gewinnt wieder den Wahlkreis Unna I und wird Fröndenberg, Unna, Schwerte und Holzwickede im neuen Landtag vertreten. Wegen des schlechten Gesamtergebnisses der Sozialdemokraten sieht er den Abend mit einem lachenden und einem weinenden Auge. CDU-Newcomer Marcal Zilian bewertet sein Ergebnis positiv. Die Grünen schaffen in Fröndenberg eine deutliche Steigerung ihres Ergebnisses, für Ratlosigkeit sorgt das Votum bei der FDP.

Anfangs herrscht völlige Ernüchterung: „Das ist ein richtiges Kack-Ergebnis“

„Das ist bescheiden.“ So lautet der allererste Kommentar von Ganzke zum Abschneiden seiner SPD, dem schlechtesten der Historie in NRW. „Ein richtiges Kack-Ergebnis.“ Sein Erklärungsversuch: Mit der Bildungspolitik habe es im Wahlkampf nur ein einzig wirklich landesspezifisches Thema gegeben. Die Hochrechnungen sorgen immer wieder für Kopfschütteln im SPD-Lager im Kreishaus in Unna. Im Fröndenberger Rathaus hat es diesmal keine eigene Präsentation der Wahlergebnisse gegeben wie noch bei der letzten Landtagswahl 2017.

Ganzke hat seinen Wahlkreis nach 2017 zum zweiten Mal verteidigt

Die Stimmung am Wahlabend ist wechselvoll: Bei der SPD herrscht erst Ernüchterung, bei der CDU Jubel über den NRW-Sieg. Später hellt sich Ganzkes Laune deutlich auf, denn er hat den Hauptkonkurrenten Marcal Zilian (CDU) einholen und deutlich distanzieren können. Ganzke, 56, gewann den Wahlkreis erstmals 2012 und verteidigte ihn vor fünf Jahren. Im Wahlkreis fällt sein Sieg deutlich aus, in Fröndenberg mit 35,35 Prozent gegenüber 33,46 Prozent für Zilian schon knapper. Dazu der 23-jährige Student: „Es ist historisch, dass es überhaupt so eng ist.“ Den erhofften Generationswechsel hat es indes nicht gegeben. Geht es nach Ganzke, könnte das auch beim nächsten Wahlgang 2027 so bleiben.

Bei den Grünen im Wahlkreis dürften die Korken knallen

Die Korken knallen durften am Sonntag bei den Grünen. In Fröndenberg und im Wahlkreis bleiben sie mit Zweitstimmen wie auch ihrem Direktkandidaten Hans Hierweck zwar leicht unter dem hervorragenden Landesschnitt, boten jedoch eine starke Vorstellung.

Bei der FDP Bangen bis zum Schluss – Schwache Wahlbeteiligung

Ganz anders die Stimmungslage bei der FDP. Andreas Wette, einziges Fröndenberger Ratsmitglied der Liberalen, verfolgt die Hochrechnungen mit versteinerter Miene. Lange bangt er um den Einzug in den Landtag. „Die Grundstimmung an den Ständen war eigentlich positiver“, sagt er ratlos. Lange gezittert hat auch FDP-Direktkandidatin Susanne Schneider. Mit einem 13. Sitz für die Fraktion im Landtag wäre ihr der Einzug gelungen. Zuletzt sah es aber nach nur zwölf Sitzen für die FDP aus. Schwach war in Fröndenberg die Wahlbeteiligung: 59,5 Prozent, das sind gut zehn Prozentpunkte weniger als 2017.

