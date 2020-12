Fröndenberg und Kreis: Zahl der Corona-Toten bleibt bei 200

Das Impfzentrum für den Kreis Unna in der Kreissporthalle ist fertig. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Betrieb ab Januar 2021. In Spitzenzeiten könnten zu einem späteren Zeitpunkt bis zu 1200 Menschen pro Tag geimpft werden.

Fröndenberg/Kreis Unna An Silvester meldet das Gesundheitsamt für Fröndenberg und den UN-Kreis keine weiteren Todesfälle. Am Vortag waren es 200 geworden.

Kein weiterer Todesfall, aber 124 neue Corona-Infektionsfälle: Das meldet das Gesundheitsamt für Fröndenberg und den Kreis Unna am Silvestertag. Am Vortag war die Zahl der Corona-Todesopfer auf 200 angestiegen, über die Weihnachtsfeiertage hatte man im Kreishaus 18 Todesfälle registrieren müssen.

Gute Nachrichten aus Mendens Nachbarstadt: Weniger Infizierte, mehr Gesundete

In Mendens Nachbarstadt Fröndenberg hat die Zahl der aktuell Infizierten von 69 auf 61 abgenommen, die Zahl der Genesenen stieg um elf von 340 auf 351. Im gesamten UN-Kreis sind jetzt noch 1722 Männer und Frauen infiziert, das sind weniger als am Vortag, denn am Mittwoch gelten 192 Menschen als wieder genesen.

Kreis Unna steht bei Infizierten jetzt nur noch knapp vor der 10.000er-Marke

Insgesamt sind dem Kreis Unna seit Beginn der Pandemie jetzt 9825 nachgewiesene Infektionsfälle gemeldet worden. Die 10.000er-Marke dürften im neuen Jahr früh erreicht werden. 435 Fröndenbergerinnen und Fröndenberger hatten oder haben das Virus, 23 sind als Infizierte verstorben.

Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 115,7

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Fröndenberg und dem Kreis Unna liegt jetzt bei 115,7. Das bedeutet, dass sich statistisch auf 100.000 Einwohner gerechnet rund 116 Menschen binnen einer Woche neu angesteckt haben. Das ist deutlich weniger als die jüngsten Spitzenwerte oberhalb der 200. Allerdings heißt es auch, dass wegen der Feiertage grundsätzlich weniger Testungen durchgeführt und damit auch weniger positive Fälle registriert werden können.