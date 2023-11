Fröndenberg wird zum Mekka für Musikfans

Fröndenberg Der Verein „Kultur für Uns“ organisiert für 2024 so viele Konzerte wie nie zuvor. Auf der Bühne stehen spannende Künstler und Bands.

„Wir haben fürwahr ein aufregendes und vor allem überraschend erfolgreiches Jahr hinter uns“, freut sich Frank Schröer als Vorsitzender von „Kultur für Uns“ (KfU). Nach der Corona-Zwangspause ist das Interesse an den Veranstaltungen in der Kulturschmiede - zwei stehen in diesem Jahr noch aus - riesig. „In diesem Rausch haben wir großzügig geplant und sind nun ganz überrascht, dass wir alle vorgesehenen Termine bereits fest mit Veranstaltungen belegt haben. Zusammen mit den beiden Sonderveranstaltungen an Mittwochabenden (24. Januar und 30. Oktober) kommen wir auf ganze 14 Veranstaltungen“, sagt Schröer - und verweist auf einen Rekord.

Mit einem absoluten Höhepunkt startet KfU am 6. Januar in der Kulturschmiede in das neue Jahr. Die Band The Sazerac Swingers rund um den Fröndenberger Jonas Rabener zählen zu den größten Attraktionen der deutschen Jazzszene. Es gibt keinen Club, den sie nicht schon beim zweiten Song eines Auftritts in einen Hexenkessel verwandeln. Swing, Latin Jazz, New Orleans, Rhythm & Blues bringen die Musiker in einzigartiger Manier auf die Bühne.

Mit dem Konzert der Formation The Sazerac Swingers startet „Kultur für Uns“ ins neue Jahr. Foto: The Sazerac Swingers / kfU

Im Oktober 2023 sorgten sie für die Überraschung schlechthin in der Kulturschmiede: Zum ersten Mal traute sich KfU an einem Mittwochabend mit der Band Groove Nation im rappelvollen „Chain Club“ zu feinster Funk-, Soul- und Discomusik ausgelassen zu grooven und zu tanzen. Klar, dass es Wiederholungen geben muss. Die sind nun für den 24. Januar und den 30. Oktober geplant, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Jule Malischke, eine begnadete Gitarristin, Komponistin und Sängerin, war bereits zweimal in der Kulturschmiede zu Gast. Am Samstag, 24. Februar, kommt sie mit dem kanadischen Ausnahmegitarristen Don Ross zu einem Doppelkonzert wieder in die Ruhrstadt.

Mit Bender & Schillinger hat sich Linda Bender in Fröndenberg ein Fangemeinde erobert. Seit ein paar Jahren ist sie nun solo unterwegs, ihre Musik ist tanzbarer geworden. Als LIN kommt sie am Samstag, 16. März, wieder und wird mit ihren Instrumenten und reichlich Technik allein eine ganze Band repräsentieren.

„Carry on“ steht nicht nur für das aktuelle Album von Anne Haigis, sondern für ihr Leben, ihr Schaffen, ihren Antrieb und nicht zuletzt für 40 Jahre auf der Bühne. Am Samstag, 4. Mai, steht sie endlich wieder einmal auf der Bühne der Kulturschmiede.

Live gespielte „Tangomusik hören und Tango tanzen“ ist das Motto eines Veranstaltungsformats, welches KfU am Samstag, 25. Mai 2024 erstmals ausprobieren wird. „Details zur Veranstaltung folgen bald“, kündigt Frank Schröer an.

2021 waren sie eine musikalische Überraschung: Georg Schroeter, Marc Breitfelder, Jan Mohr und Torsten Zwingenberger alias Pure Blues. Am Samstag, 8. Juni, präsentieren sie wieder Blues in seiner schönsten Form.

Jan Bürger kommt mit der Formation Treets nach Fröndenberg. Foto: Treets / kfU

Die vier Sänger der erfolgreichen à-cappella-Band Maybebop machen nebenbei gerne eigene Herzensprojekte. Nach Oliver Gies mit „Vocality“ kommt am Samstag, 7. September, Jan Bürger mit seiner Band Treets nach Fröndenberg und widmet sich in warmen und dichten Vokal-Sätzen Künstlern wie Talk Talk, David Bowie, Elton John, Paul Young, und Nik Kershaw.

Nach der coronabedingten Kulturflaute sorgte 2023 Purple Schulz für das erste ausverkaufte Konzert seit Jahren und weiß sein Publikum immer noch zu begeistern. Zum 50-jährigen Bühnenjubiläum wird er von der in Fröndenberg bestens bekannten und beliebten Jördis Tielsch an Geige, Gitarre und Gesang begleitet. Volles Haus ist garantiert am Samstag, 28. September.

In schöner Regelmäßigkeit macht „Kultur für Uns“ gemeinsame Sache mit der evangelischen Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen. Am Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr präsentiert Verein und Kirchengemeinde in der Stiftskirche gemeinsam die Classic Brass Ruhr um den Fröndenberger Jörg Segtrop.

Ebenfalls eine Tradition ist die Beteiligung von KfU am Celloherbst am Hellweg. Die nächste gemeinsame Aktion wird am Samstag, 12. Oktober, in der Kulturschmiede stattfinden. Auch dazu folgen Details, wenn das Festivalprogramm steht.

„Wildes Holz“ war schon mit der Mendener Autorin Kathrin Heinrichs in der Schmiede, diesmal kommt die Band alleine. Foto: Wildes Holz / kfU

Mit der Mendener Buchautorin Kathrin Heinrichs standen sie schon einmal auf der Bühne der Kulturschmiede, nun feiern sie bereits Silberhochzeit. Am Samstag, 16. November, kommen Wildes Holz mit ihrem Programm „25 Jahre auf dem Holzweg“.

Zur letzten regulären Veranstaltung in 2024 haben KfU gut Bekannte eingeladen. Friend’n’Fellow haben bereits mehrfach begeistert und für ausverkauftes Haus gesorgt. Das wollen sie am Samstag, 30. November, gerne wieder tun. „Eine Stimme, eine Gitarre - der Rest ist Staunen“, verspricht Frank Schröer.

Friend’n’Fellow sind am 30. November 2024 in der Kulturschmiede zu erleben. Sie beschließen die KfU-Veranstaltungsreihe. Foto: Ulrike Mönnig / kfU

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es an allen Proticket-Vorverkaufsstellen - etwa bei der Buchhandlung Daub in Menden, in der Tourist-Info im Rathaus Fröndenberg (Tel. 02373/976-151), im i-Punkt des ZIB in Unna sowie online bei www.proticket.de.

