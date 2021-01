Fröndenberg: Zahl der Arbeitslosen steigt im Dezember

Fröndenberg Fröndenberg gehört zu den drei Kommunen im Kreis Unna, in denen die Zahl der Arbeitslosen im Dezember gestiegen ist. 605 Arbeitslose.

Die Zahl der Arbeitslosen in Fröndenberg ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die aktuelle Statistik der Agentur für Arbeit weist für die Ruhrstadt 605 Männer und Frauen ohne Job aus, das sind elf mehr als im November und 61 mehr als im Dezember 2019. Fröndenberg gehört zu den drei Kommunen des Kreises Unna, in denen die Zahl der Arbeitslosen gestiegen ist.

Von den 342 Männern und 263 Frauen aus Fröndenberg, die im Dezember ohne Arbeit waren, sind acht jünger als 20 Jahre und 155 sind 55 Jahre oder älter. 212 Personen gelten als langzeitarbeitslos, sieben mehr als im November und 34 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote im Kreis Unna liegt im Dezember unverändert bei 7,5 Prozent, die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen sank im Vergleich zum Vormonat um 88 auf 16.031. „Der Arbeitsmarkt hat sich auch in der vergangenen vier Wochen aufnahmefähig gezeigt und so ging, trotz Lockdowns und unsicherer Planungsgrundlage für die Unternehmen, die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Unna weiter zurück“, bilanziert Agenturchef Thomas Helm die aktuellen Entwicklungen. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Kreis Unna bei 6,6 Prozent.

In sechs von zehn Kommunen im Kreis Unna sinkt die Zahl der Arbeitslosen

In sechs von zehn Kommunen des Kreises Unna konnte Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat abgebaut werden. Den höchsten Rückgang verzeichnete Unna (-2,5 Prozent bzw. 51 auf 2013). Danach folgen Schwerte (-2,0 Prozent bzw. 32 auf 1541), Werne (-1,9 Prozent bzw. 17 auf 862), Kamen (-1,1 Prozent bzw. 19 auf 1.785), Holzwickede (-0,6 Prozent bzw. drei auf 503) und Lünen (-0,5 Prozent bzw. 25 auf 4.653). Den geringsten Anstieg an Arbeitslosen gab es in Bergkamen (+0,4 Prozent bzw. neun auf 2.409), gefolgt von Bönen (+1,4 Prozent bzw. zehn auf 709), Fröndenberg (+1,9 Prozent bzw. 11 auf 605) und Selm (+3,1 Prozent bzw. 29 auf 951).

Seit Anfang März 4224 Anzeigen auf Kurzarbeit

Bislang sind im Kreis Unna seit Anfang März insgesamt 4224 Anzeigen auf Kurzarbeit für 76.301 Beschäftigte

eingegangen. Mittlerweile liegen außerdem die finalen Zahlen zur tatsächlich in Anspruch genommene Kurzarbeit bis einschließlich Juni vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld im Kreis Unna im April an 37.675 Beschäftigte aus 2324 Betrieben und im Mai an 23.573 Beschäftigte aus 1943 Betrieben ausgezahlt, bevor sich die Anzahl an betroffenen Betrieben im Juni auf 1510 und die der kurzarbeitenden Beschäftigten auf 17.650 abschwächte.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2009, also während der Wirtschafts- und Finanzkrise, zeigten knapp 780 Betriebe für rund 16.600 Menschen im Agenturbezirk (Hamm und Kreis Unna) Kurzarbeit an.

