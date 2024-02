Fröndenberger Baumaßnahmen von Haltestellen bis Georadar

In Fröndenberg sind 2024 zahlreiche Bauprojekte geplant, unter anderem eine Querungshilfe an der Mendener Straße.

Fröndenberg Am Dienstag kommt der Bau- und Verkehrsausschuss in Fröndenberg zusammen und arbeitet eine umfangreiche Tagesordnung ab. Das ist 2024 geplant.

Die städtische Tiefbau- und Grünflächenabteilung hat für 2024 in Fröndenberg zahlreiche Bauprojekte eingeplant und stellt sie tabellarisch inklusive der zu erwartenden Kosten dem Fachausschuss vor. Dabei reichen die Maßnahmen vom „Barrierefreien Umbau von zehn Haltestellen“ über die „Erneuerung eines Regenwasserkanals“ bis hin zum Bau einer „Querungshilfe“.

Die Vorhaben im Einzelnen: Voraussetzung zur Realisierung des Umbaus der Haltestellen ist ein positiver Förderbescheid des Nahverkehr Westfalen Lippe. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro, bei einer Förderquote von 90 Prozent wird mit etwa 270.000 Euro Förderung gerechnet. Die erforderliche ingenieursmäßige Begleitung erfolgt durch die städtische Tiefbauabteilung.

Die Straßendeckensanierung der Wickeder Straße ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im ersten wird aktuell ein unmittelbar an die Gemeinde Wickede grenzender Bereich saniert. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll noch in diesem Jahr die Sanierung eines zweiten Abschnitts zwischen den Einmündungen Schmiedestraße und Zur Tigge durchgeführt werden. Zur Finanzierung stehen 120.000 Euro in Form einer Rückstellung zur Verfügung. Die erforderliche ingenieurmäßige Begleitung erfolgt ebenfalls durch die städtische Tiefbauabteilung.

Im Rahmen der Starkregenvorsorge

2024 sollen circa 150 Kilometer Straßen und Wege befahren und der Straßenaufbau mittels Georadar erfasst werden. Die fachtechnische Begleitung erfolgt durch ein externes Ingenieurbüro. Im Haushalt stehen nach Übertragung von Mitteln aus 2023 insgesamt 180.000 Euro zur Verfügung.

In dem Teilabschnitt nördlich der Bahnlinie Aachen-Kassel in der Straße „In der Liethe“ wird im Rahmen der Starkregenvorsorge der Querschnitt des verrohrten Liethebachs derart vergrößert, dass neben den natürlich abfließenden Wassermengen auch der aus der Regenwasserkanalisation stammende Abfluss bis zu einem 100-jährigen Regenereignis schadlos abgeführt werden kann. Die Ingenieurleistungen zur Planung und Baubegleitung werden durch ein externes Fachbüro erbracht. Der Finanzausschuss hat bereits zugestimmt ein entsprechendes Vergabeverfahren durchzuführen. Geschätzte Baukosten rund 600.000 Euro.

Ebenfalls im Rahmen der Starkregenvorsorge wird die hydraulische Leistungsfähigkeit von zwei Straßendurchlässen an der Wickeder Straße (Neimer Bach und Wulmkebach) durch den Einbau von größeren Rohren DN 1000 bei geschätzten Kosten von 80.000 Euro verbessert.

Im Rahmen der laufenden TV-Untersuchung der städtischen Kanalisation wurde festgestellt, dass ein Regenwasserkanal in der Kuhstraße in Strickherdicke erhebliche Schäden aufweist. Eine vollständige Erneuerung der etwa 23 Meter langen Rohrleitung ist unerlässlich. Da zudem aktuell eine erhebliche Gefährdung eines naheliegenden Wohnhauses durch Regenwasser besteht, wird ein unverzüglicher Austausch zur Gefahrenabwehr vorbereitet. Die Baukosten werden sich auf etwa 23.000 Euro belaufen

Querungshilfe Mendener Straße

Der Rat hat unter vorheriger Beteiligung des Bau- und Verkehrsausschusses sowie des Hauptausschusses beschlossen, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit den Bau einer Querungshilfe an der L679, Mendener Straße, beim zuständigen Straßenbaulastträger zu beantragen. Beschlussgemäß ist Kontakt zu Straßen.NRW aufgenommen worden. Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zur Baudurchführung wird aktuell erarbeitet. Die so neu entstehende Wegeführung für Radfahrer wird in Abstimmung mit dem RVR markiert und ausgeschildert. Die Stadt Fröndenberg schreibt die Arbeiten im Namen und zu Lasten von Straßen.NRW aus und übernimmt die Bauüberwachung.

Im Zuge der Baumaßnahme der Stadtwerke zur Erneuerung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen in der Overbergstraße sowie in Teilen der Sümbergstraße ist vorgesehen, die Asphaltdeckschicht der nicht betroffenen Straßenseite ebenfalls zu erneuern. Die erforderlichen Mittel sollen aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Danach stehen Haushaltsmittel in Höhe von 93.000 Euro zur Verfügung.

2024 soll der 3. und letzte Bauabschnitt der Umgestaltung der Innenstadt im Bereich Winschotener Straße/Im Stift durchgeführt werden. Nach Mittelübertragung aus 2023 stehen steht die Finanzierung in Höhe von rund 1.460.000 Euro zur Verfügung.

