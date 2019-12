Fröndenberger Christkindelmarkt: Programm und Aussteller

Fröndenberg. Vom 13. bis 15. Dezember ist Christkindelmarkt in der Fröndenberger Innenstadt. Neue Aussteller und Höhepunkte des Programms im Überblick.

Vom 13. bis 15. Dezember ist Christkindelmarkt in der Fröndenberger Innenstadt. „Wir haben uns wieder um eine gemütliche Atmosphäre bemüht“, sagt Michael Tillmann vom Stadtmarketing, der den Markt zum zweiten Mal organisiert. „Wir haben vieles aus den Vorjahren übernommen, aber auch einiges weiterentwickelt und einige neue Ideen“, sagt Tillmann.

Mehr als 300 Aktive wären es in diesem Jahr, die auf der Bühne für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sorgen. Tillmann verrät, welche Neuheiten und Überraschungen es geben wird.

Musik und Entertainment am Freitag

Menden Öffnungszeiten des Christkindelmarktes Freitags sind die Stände von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Samstag können Interessierte zwischen 14 und 22 Uhr über den Markt schlendern. Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet, außerdem haben auch die Läden in der Innenstadt geöffnet. Im selben Zeitraum ist auch auf der Bühne Programm. Moderator Hans Kuhn wird an allen Tagen durchs Programm leiten.

Freitagabend ab 18.30 Uhr tritt der Musiker und Entertainer Thomas Weber auf der Bühne auf. „Da bin ich echt gespannt“, sagt Tillmann. Weber sei bereits über die Grenzen Fröndenbergs hinaus bekannt. Seine beiden Weihnachtskonzerte in diesem Jahr sind bereits ausverkauft.

Zirkus zum Mitmachen, Feuershow und Fröndenberg-Song am Samstag

Nicht neu, aber trotzdem eine Empfehlung von Tillmann: Der Mitmach-Zirkus „Manegentraum“ am Samstagmittag um 14 Uhr. „Der ist wirklich toll. Ich empfehle allen mit Kindern, an dem Tag schon früh da hinzugehen und mitzumachen.“

Das Magic-Motions-Varieté der Gesamtschule Fröndenberg ist am Samstag um 18.30 Uhr zu sehen. Ursprünglich aus einer AG entstanden, zeigen die Künstler eine Feuer- und Lichtershow auf der Bühne.

Ebenfalls am Samstag, allerdings etwas später um 21 Uhr, tritt die Fröndenberger Rockband Scyfer auf. Von ihnen stammt auch der „Fröndenberg-Song“, den sie auf der Bühne präsentieren wollen. „Da bin ich gespannt, ob die Fröndenberger mitsingen werden“, sagt Tillmann.

Weihnachtsverlosung

Am Sonntag wird der Werbering ab 16 Uhr wieder seine Weihnachtsverlosung durchführen und die Preise ausloben. Die Lose erhält man ab dem 3. Dezember in den teilnehmenden Geschäften der Fröndenberger Innenstadt.

Essensangebot

Die Fleischerei Rafalcik wird in ihrer Bude wieder die „Grundversorgung“ sicherstellen, so Tillmann. Unterstützt werden sie vom SV Langschede mit einem Waffel- und Crêpes-Stand. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Flammkuchen-Stand auf dem Christkindelmarkt geben. Landwirt Sebastian Becker, der im vergangenen Jahr erstmals dabei war, bietet wieder Köstlichkeiten vom Land zum Verkauf.

Der Werbering Fröndenberg wird wie die vergangenen Jahre wieder Glühwein und Bier anbieten. Auch die Privatbrauerei Klaus Martin Heinrich aus Fröndenberg ist wieder mit dabei. Das Familienzentrum St. Josef ist neu dabei und bietet selbstgemachte Schnäpse, Eierlikör und Backmischungen an.

Künstlerisch

Zum ersten Mal mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten ist Markus Paul. Der Fröndenberger bietet normalerweise Sternführungen an und zeigt auf dem Markt seine Astronomiekunst. Auch Silke Menze aus Fröndenberg ist neu dabei und wird Blumendeko zum Verkauf anbieten.

Elke Haarhaus aus Werdohl wird nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wieder ihre Figuren aus Baumstämmen anbieten. Nur eine fehlt: „Eine Dame hat letztes Mal Bierkissen verkauft. Das war wohl so erfolgreich, dass sie in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Soest ist“, erklärt Tillmann mit einem lachenden und einem weinenden Auge.