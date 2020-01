Fröndenberger zusammen mit Schlagerstars auf der Bühne

Seit rund drei Jahren bastelt der Fröndenberger Sebastian von Mletzko an seiner Schlagerkarriere. Bei den „smago!“-Awards – einem der wichtigsten Preise der Branche – ist der 41-Jährige nun für seine Arbeit rund um die Schlagermusik ausgezeichnet worden. Inzwischen sind auch Stars wie Florian Silbereisen und Marianne Rosenberg auf den Fröndenberger aufmerksam geworden.

Multitalent der Branche

Mittlerweile ist Sebastian von Mletzko in der Schlagerwelt angekommen, wie er selbst sagt. Damit meint er aber nicht nur die Musik, sondern auch das Geschehen rund um den roten Teppich oder hinter den Kulissen. Für die „smago!“-Awards war der Fröndenberger nämlich als Reporter rund um einen der wichtigsten Preise der Branche im Einsatz – und wurde eben dafür auch ausgezeichnet. Als Sänger, Moderator, Reporter und DJ ist der 41-Jährige ein wahres Multitalent, wenngleich mit kleinen Schwächen, wie er selbst zugibt: „Ich kann zwar nicht alles hundertprozentig, aber dafür habe ich eine gewisse Leidenschaft bei der Arbeit und ich glaube, das spüren die Leute.“

Eben diese Arbeit mache ihm „immer mehr Spaß“. Und zwar so viel, dass von Mletzko sich stetig selbst hinterfragt. Denn eigentlich ist er im Außendienst für eine Lebensmittel-Kette tätig. Entwickelt sich das Hobby jedoch derart rasant weiter, könne er sich vorstellen, das Berufsfeld sogar zu wechseln. Doch in diesem Jahr sei eine Selbstständigkeit noch kein Thema.

Wichtiger Grundstein ist für den Fröndenberger eine solide Fanbasis. „Man ist am Anfang natürlich nicht so im Fokus, aber durch gute Leistungen baut man sich das auf“, ist der 41-Jährige von seinem Weg überzeugt. Mittlerweile hätten die Stars der Branche seinen Namen auf dem Schirm; sei es durch soziale Netzwerke oder durchs Fernsehen. „Ich habe scheinbar nicht viel falsch gemacht bisher“, sagt von Mletzko und lacht. Entsprechend voll ist auch der Terminkalender. Und einen Termin können sich die Fröndenberger Fans des Musikers und Entertainers direkt markieren: Am 3. Mai will von Mletzko ein Konzert in der Ruhrstadt geben; geplant ist ein Familienfest, die Details sollen im Laufe der kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Produzenten der Stars

Bis dahin können sich die Fröndenberger aber auf neue Musik freuen. „Zwei bis drei Singles werden dieses Jahr erscheinen“, sagt von Mletzko. Er habe sich bewusst für einzelne Stücke und gegen ein ganzes Album entschieden. In Zeiten von Streaming und Co. würde sich so etwas nicht mehr rechnen. „Man sollte lieber auf einzelne Titel gehen.“

Unterstützung erhält er vom Produzententeam, das auch Stars wie Beatrice Egli oder Andrea Berg mit neuen Hits versorgt. „Das ist der nächste Schritt, um die Qualität zu steigern und natürlich eine große Ehre“, gibt sich von Mletzko bescheiden. Dabei sei er weniger der talentierte Sänger und mehr ein Entertainer. Dem Zufall soll dennoch nichts überlassen werden: „Ich nehme auch noch Gesangstraining“, schmunzelt der 41-Jährige.

