Goldköpfe: Künstlerin Claudia Esken stellt in Menden aus

Vernissage am Sonntag in der Mendener Innenstadt mit Musik.

Sie stechen aus der Masse heraus: durch besonderen Einsatz für die Allgemeinheit, für den Verein, für die Schwachen und Benachteiligten der Gesellschaft. Oder sind einfach ganz besonders wertvoll im persönlichen Umgang - als Freund, als Arbeitskollege, in der Familie, in guten wie in weniger guten Zeiten. Diese Menschen, die hoffentlich jeder von uns aus seinem persönlichen Umfeld kennt und wertschätzt, nennt Claudia Esken „Goldköpfe“. Und sie hat diesen Menschen ihre Kunst gewidmet, die sie nun in Menden ausstellt.

Metall und Fahrradketten für Fröndenbergs Industriegeschichte

Die Fröndenbergerin hat mittlerweile mehr als 30 Werke mit Goldköpfen gestaltet. Nicht nur gemalt, sondern auch mit anderen Materialien ausgestattet. Und diese stehen etwa auch symbolisch für die Umgebung und ihre Heimatstadt: Kohle als Erkennungszeichen des Ruhrpotts, Metall und Fahrradketten für Fröndenbergs Industriegeschichte, alte Notenblätter von Liedern. Denn Claudia Esken lässt auch ihre persönliche Geschichte, ihre Hobbys und Leidenschaften einfließen wie den Chorgesang oder die Leichtathletik. Aber immer zentral auf den Bildern: eine Gruppe von Menschen, unter mitten unter diesen einer oder mehrere strahlende Goldköpfe. „Diese Menschen besitzen einen Charakter aus Gold und sind so wertvoll, dass wir sie am liebsten mit Gold aufwiegen würden.“

Diese Menschen besitzen einen Charakter aus Gold und sind so wertvoll, dass wir sie am liebsten mit Gold aufwiegen würden. Claudia Esken - Künstlerin

Ausstellung in der Galerie Freiraum Gestalten: Start mit Vernissage

Diese Welt der Goldköpfe lässt sich ab Sonntag, 7. Januar, nun in Menden entdecken. Bis Ende März ist die Fröndenberger Künstlerin als Gast mit ihren Goldköpfen in der Galerie Freiraum Gestalten. Neben den festen Ausstellerinnen und Ausstellern der Galerie gibt es hier immer Platz für Gäste und Eskens Goldköpfe lösen jetzt die farbensprühenden, leuchtenden Porträts von Sami Gebere Mariam ab, die seit Herbst hier hingen.

Die Vernissage von Claudia Esken in den Galerieräumen in der Fußgängerzone, Hauptstraße 17, ist am Sonntag um 11.30 Uhr. Die Innenstadt dürfte an diesem Tag auch durch den Hollandmarkt gut belebt sein. Zusätzlich musikalisch gestaltet wird die Ausstellungseröffnung durch den Frauenchor von AktiVokal Menden.

Das ist ja unendlich ausbaufähig und lässt sich auf so viele Gruppen, Menschen, Tätigkeiten oder Berufe übertragen. Ich habe jedenfalls noch sehr viel im Kopf Claudia Esken - Künstlerin

Aus ihrem Werk hat Claudia Esken ein gutes Dutzend der Bilder für die Galerie ausgewählt. Sie wird aber auch Drucke ihrer Kunst mitbringen, die auch allesamt zum Verkauf stehen. Und es werden sicher auch weiter neue Goldköpfe entstehen, die Idee dieser besonderen Menschen prägt ihr künstlerisches Schaffen: „Das ist ja unendlich ausbaufähig und lässt sich auf so viele Gruppen, Menschen, Tätigkeiten oder Berufe übertragen. Ich habe jedenfalls noch sehr viel im Kopf“, verspricht Claudia Esken, die in ansonsten in ihrem Leben abseits der Kunst in einer Steuerkanzlei arbeitet. Da sind die Bilder und ihre Geschichten dahinter sicher auch Ausgleich zu den vielen Zahlen und Gesetzestexten. „Das ist ein wunderbares Geschenk, für das ich sehr dankbar bin“, sagt sie über die Malerei, die sie schon seit vielen Jahren begleitet.

Bereits im Sommer in der Fröndenberger Partnerstadt ausgestellt

Die Kunst bringt sie auch mit verschiedensten Menschen und Orten in Kontakt und Austausch. So war Claudia Esken im Sommer in Hartha und stellte ihre Goldköpfe dort in der Stadtbücherei aus. Als die sächsische Partnerstadt Fröndenbergs dann im Herbst ihre 800-Jahr-Feier beging, konnte dabei auch einer der Goldköpfe versteigert werden, den Esken der Stadt dafür geschenkt hat. Dieses Bild enthält Motive Harthas, es ging an eine dortige Firma und brachte am Ende 2500 Euro für den guten Zweck ein. Konkret für die Kinder- und Jugendarbeit in Harthas Stadtbücherei.

Ihre Eindrücke, auch von Harthas Jubiläumsfeier und den weiterbestehenden Kontakt in die Partnerstadt, beschreibt sie als sehr positiv und bereichernd. In anderen Werken greift Esken natürlich auch die Motive ihrer Heimatstadt Fröndenberg auf und kündigt auch für diesen speziellen Bereich weiteren Goldköpfe-Nachschub an. Ihre Werke, zusammen mit der Kunst des Freiraum-Gestalten-Teams, sind dann ab der Vernissage am Sonntag bis zum 31. März in der Mendener Galerie zu sehen. Und zwar zu den weiter üblichen Öffnungszeiten immer freitags von zehn bis 18 Uhr und samstags von zehn bis 14 Uhr.

