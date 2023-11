In Fröndenberg öffnet wieder die Weihnachtsbäckerei

Fröndenberg Der Arbeitskreis „Kinder.Essen.Gesund“ backt mit Kindern und deren Eltern. Außerdem gibt es Bastelangebote im Treffpunkt Windmühle

Es ist wieder so weit: In Fröndenberg öffnet ein weiteres Mal die Weihnachtsbäckerei des Arbeitskreises „Kinder.Essen.Gesund“. Am Freitag, 24. November, werden von 15.30 bis 18 Uhr bis zu 25 Kinder im Treffpunkt Windmühle zu Teigrolle und Ausstechformen greifen. Mitbringen können sie jeweils ein Elternteil. „Die Eltern sollen vor allem sehen, was ihre Kinder machen und dürfen stolz auf sie sein. Es geht gar nicht darum, beim Backen selbst einzugreifen“, sagt die Arbeitskreis-Vorsitzende Barbara Streich.

Schon zum zwölften Mal gibt es die Aktion mittlerweile - und sie kommt weiter gut an. Über die beteiligten Einrichtungen Awo-Kita Hirschberg, Awo-Kita Mühlenberg, Gemeinschaftsgrundschule mit ihrer OGS und Treffpunkt Windmühle erfolgen die Anmeldungen. Es scheint sicher, dass am 24. November begeisterte Mädchen und Jungen im Alter zwischen vier und zwölf Jahren dabei sind.

Die Eltern sollen vor allem sehen, was ihre Kinder machen und dürfen stolz auf sie sein. Arbeitskreis Vorsitzende Barbara Streich

Vier verschiedene Gebäcksorten werden dann hergestellt. Sehr beliebt sind natürlich die Stutenkerle, doch es werden auch kleine Nusshäuser, Kakao-Makronen und natürlich Ausstechplätzchen gebacken. „Im Anschluss bekommen alle Kinder auch wieder ein kleines Rezept-Heftchen, das Matthias Weischer zusammenstellt“, kündigt Barbara Streich an. Am Ende werden alle Kinder natürlich auch probieren dürfen, was sie gebacken haben. Ebenso klar ist, dass die Plätzchen natürlich hübsch verziert werden.

Mehr zum Thema

Neben dem Kuchenbacken gibt es aber auch weitere Angebote. So wird im Treffpunkt Windmühle auch gebastelt. Fest steht schon, dass Herzen aus Wolle hergestellt werden sollen, eine weitere Idee wird gerade noch entwickelt. „Sicher werden wir auch wieder im Stuhlkreis sitzen und ,In der Weihnachtsbäckerei‘ singen“, freut sich Barbara Streich auf einen besonderen Moment als Gemeinschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg