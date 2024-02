Jugendliche in Fröndenberg auf Gleisen: Bahn sperrt Strecke

Fröndenberg/Wickede Weil Jugendliche im Bereich des Fröndenberger Bahnhofs immer wieder auf die Gleise sprangen, sperrte die Bahn die Strecke. Das hat Folgen.

Am Sonntagnachmittag (11. Februar) beobachtete ein Bahnmitarbeiter mehrere Jugendliche, die sich im Gleisbereich am Bahnhof Fröndenberg aufhielten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, teilt die zuständige Bundespolizei mit.

Gegen 17.45 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass sich am Bahnhof Fröndenberg mehrere Jugendliche in den Gleisen aufhalten würden. Eine Streckensperrung wurde bereits durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn veranlasst.

Zeugin macht am Gleisbereich in Fröndenberg auf das Trio aufmerksam

Vor Ort konnten die Beamten keine Personen antreffen. Jedoch machte eine Zeugin auf sich aufmerksam. Die 15-Jährige gab an, dass sie das Trio kennen würde, welche sich mehrfach unbefugt in den Gleisbereich begeben habe. Die drei Jugendlichen seien immer wieder in die Gleise gesprungen und dort herumgelaufen. Die Warnhinweise hätten sie ebenfalls ignoriert. Der Bahnmitarbeiter habe über die Videoanlage beobachtet, wie mehrere Personen immer wieder in die Betriebsgleise gesprungen, darin herumgelaufen und anschließend wieder herausgeklettert seien.

Durch den Vorfall war die besagte Bahnstrecke für 55 Minuten gesperrt, wodurch fünf Züge eine Verspätung von insgesamt 106 Minuten erhielten. Die Bundespolizisten leiteten je ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung gegen die Mädchen (13, 14, 14) aus Wickede (an der Ruhr) ein.

Bundespolizei warnt: Bahnanlagen sind keine Spielplätze

Bahnanlagen sind keine Spielplätze, warnt die Bundespolizei. Sie weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge seien heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gingen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg