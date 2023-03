Fröndenbergs Bürgermeisterin: „Keine geheimen Treffen“

Bürgermeisterin Sabina Müller (SPD) wehrt sich gegen Vermutungen, Politik und Verwaltung träfen in Fröndenberg geheime Absprachen in Hinterzimmern

Fröndenberg. Einen eher ungewöhnlichen Vorstoß macht Fröndenbergs Bürgermeisterin Sabina Müller. Sie wehrt sich gegen Vorwürfe der Geheimniskrämerei.

Politik lebt davon, dass sie, wo immer das möglich ist, öffentlich ist. Wenn der Stadtrat und seine Ausschüsse tagen, dann soll das auch eine Möglichkeit sein, Bürgerinnen und Bürger aus Fröndenberg an der Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen. Zu Themen äußern können sich Besucher solcher Sitzungen in der Regel nicht – formal müssten diese dafür unterbrochen werden. Die Einwohnerfragestunden ermöglichen aber zumindest Anfragen.

Alles gut also in der Ruhrstadt? Offenbar nicht, denn Bürgermeisterin Sabina Müller hat in einer persönlichen Stellungnahme erklärt, dass es keine Hinterzimmer-Absprachen gibt. Einen offensichtlich erkennbaren Anlass gibt es dafür nicht, doch die Erste Bürgerin erklärt, in jüngster Zeit werde sie „vermehrt auf politische Arbeitskreise und andere Gesprächsrunden angesprochen“.

Ungutes Bauchgefühl

Dabei schwinge bei einigen ein ungutes Bauchgefühl mit. Müller: „Der ein oder andere fragt sich vielleicht, ob es etwas zu verheimlichen gibt? Darauf lautet meine klare Antwort: Nein, in Fröndenberg/Ruhr gibt es keine ,fragwürdigen’, ,geheimen’ Treffen, in denen rechtswidrige Absprachen getroffen werden.“ Teilweise nehme Müller dennoch „unreflektierte Stimmungen wahr, die Misstrauen säen und damit dem Ansehen und dem Vertrauen in den Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr schaden. Dabei wird vieles vermischt und skandalisiert.“

Müller stellt zur Aufklärung einige Informationen zur Sach- und Rechtslage auf der Homepage der Stadt unter www.froendenberg.de unter dem Menüpunkt „Die Bürgermeisterin“ zur Verfügung. Zugleich verweist sie auf den Rat als das höchste Entscheidungsgremium der Stadt. „Als Bürgermeisterin und Chefin der Verwaltung obliegt mir die Vorbereitung und Durchführung von Ratsbeschlüssen. Die Verpflichtung der Vorbereitung der Ratsbeschlüsse ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu erfüllen. Daraus folgt eine dem Umfang und Schwierigkeitsgrad der Verhandlungsgegenstände angepasste Vorabinformation der Ratsmitglieder.“

Interfraktionelle Runde Kritisch gesehen wird immer wieder die sogenannte Interfraktionelle Runde. Die Abstimmung der Ratsfraktionen untereinander und mit der Verwaltungsleitung ist das Ziel dieses Gremiums, das nichtöffentlich tagt. Es wird in vielen Kommunen auch Ältestenrat genannt und ist kein Ratsausschuss im Sinne der Gemeindeordnung NRW. Das Problem: Einzelratsmitglieder haben zu diesem Gremium in der Regel keinen Zugang.

Neben mündlichen Berichten in der Ratssitzung oder sogenannten Verwaltungsvorlagen seien auch Gesprächsrunden im kleineren Kreis möglich. Daran sei „nichts anrüchig, denn in diesen Gesprächsrunden werden keine Beschlüsse gefasst, vielmehr geht es um Informations- und Meinungsaustausch. Daraus kann die Verwaltung dann für alle Ratsmitglieder die gewünschten Informationen zusammenstellen“, erklärt Müller. In den Rats- und Ausschusssitzungen könnten weitere Fragen gestellt und Argumente ausgetauscht werden. Müller: „Diese Treffen beenden also keine Diskussion, sondern bereiten die Beratung und Beschlussfassung in den Fraktionen und in den politischen Gremien lediglich vor. Dort wird die Öffentlichkeit hergestellt.“ Je besser die Ratssitzungen vorbereitet seien, desto effektiver könne der Stadtrat arbeiten und desto effizienter könnten die Probleme und Projekte angepackt werden.

Nichtöffentliche Abstimmung

Hinter verschlossenen Türen hatte die Politik zuletzt über einen Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Karl-Wildschütz-Platzes beraten. In diesem Fall war das Thema allerdings zunächst öffentlich und wurde dann auf Antrag eines einzelnen Ratsmitgliedes in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt verlegt. Angesichts des großen öffentlichen Interesses an der weiteren Entwicklung des Filetstücks in der Innenstadt hatte Stadtsprecherin Ulrike Linnenkamp im Anschluss an die Sitzung über den nichtöffentlich gefassten Beschluss informiert.

