Das Team zu Silvester in der Leitstelle des Kreis' Unna v.l.n.r.: Thorsten Glogner, Alexandra Zumbick, Julian Damrath, Christian Burow, Jens Ebmeier, Thomas Michalik, Thomas Gründel, Carsten Kordzumdieke.

Straftat Kreis Unna: Einsatzkräfte an Neujahr mit Steinen beworfen

Fröndenberg/Kreis Unna Die Kreisleitstelle zieht Bilanz: 301 Einsätze gab es in der Silvesternacht im Kreisgebiet. Und Einsatzkräfte wurden angegriffen.

Insgesamt hat die Leitstelle Kreis Unna in der 24-Stunden-Schicht zu Silvester 2023/2024 301 Einsätze bearbeitet. Im Vergleich zu 441 Einsätzen im Vorjahr war die Silvesternacht für die Einsatzkräfte im Kreis Unna ruhiger.

Kreis-Pressesprecher Max Rolke teilt mit: „Davon entfielen 43 Einsätze auf die Feuerwehren im Kreis Unna (2022: 117) und 78 Einsätze auf den Rettungsdienst (2022: 118). Bei den übrigen Einsätzen handelt sich um Leitstellentätigkeiten, die nicht zu einem Einsatz geführt haben.“

Es ist nicht zu begreifen und nicht zu rechtfertigen, wenn Menschen im Einsatz, die anderen zur Hilfe eilen, angegriffen, beleidigt oder bedroht werden. Kreisbrandmeister Martin Weber

Angriffe auf Einsatzkräfte machen fassungslos

Bei einem Rettungsdiensteinsatz im Kreisgebiet seien gegen halb drei Uhr morgens Steine auf die dort eingesetzten Rettungsdienstkräfte geworfen worden. „Es ist nicht zu begreifen und nicht zu rechtfertigen, wenn Menschen im Einsatz, die anderen zur Hilfe eilen, angegriffen, beleidigt oder bedroht werden“, so Kreisbrandmeister Martin Weber. Entsprechende Maßnahmen habe die Leitstelle eingeleitet.

Rettungsdienst meist wegen betrunkener Menschen unterwegs

Im Rettungsdienst kam es neben dem Tagesgeschäft der Notfallrettung und des Krankentransportes durch Silvester zu weiteren typischen anlassbezogenen Einsätzen, so Max Rolke weiter. Dazu zählten unter anderem übermäßiger Alkoholkonsum oder Verletzungen im Umgang mit Silvesterfeuerwerk. „So kam es beispielsweise in Lünen zu einer Abtrennung eines Daumens.“

Feuerwehr rückt zu kleineren Bränden aus - auch in Fröndenberg

Im Feuerwehrbereich dominierten laut Max Rolke vor allem Kleinbrände wie brennende Hecken, Mülltonnen oder Container. „Zudem kam es in Bergkamen-Oberaden gegen 17.58 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr löschte die brennenden Möbelteile rasch und konnte somit schlimmeres verhindern. Während der Löschmaßnahmen haben die Einsatzkräfte das Gebäude aus Sicherheitsgründen evakuiert.“

In Fröndenberg kam es - wie berichtet - noch vor den Silvesterfeierlichkeiten gegen 18.40 Uhr zum Brand einer Gartenlaube mit angrenzendem Carport in dem ein Kleinwagen abgestellt war. „Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte bereits im Vollbrand – Löschschaum kam zum Einsatz. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Gebäude bis auf das Gerippe niederbrannte.“ Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung. Der Einsatz war gegen 20.45 Uhr beendet.

Am Neujahrsmorgen kam es noch gegen 7.04 Uhr zum Brand in einem unbewohnten Fachwerkhaus in Kamen. Die Feuerwehr löschte das Feuer nach der Lokalisierung mittels Wärmebildkamera. Der Einsatz war gegen 10 Uhr beendet.

