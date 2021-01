Task Force Kreis Unna: Erneut Brief mit weißem Pulver in Kindergarten

Holzwickede/Kreis Unna Erst Unna, jetzt Holzwickede: In Kindergärten tauchen Briefe mit weißem Pulver auf. Erinnerung an mehrere Vorfälle in Fröndenberg.

Erneut musste die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund am Dienstag wegen eines Briefes mit verdächtigem Inhalt in den Kreis Unna ausrücken. Erst am Montag war es zu einem ähnlichen Einsatz in einem Kindergarten an der Hemmerder Dorfstraße gekommen in Unna gekommen. Anfang vergangenen Jahres sowie 2019 hatte es auch in Fröndenberg ähnliche Vorfälle gegeben.

Mitarbeiterin findet weißes Pulver in Briefumschlag

Gegen 14.45 Uhr öffnete eine Mitarbeiterin eines Kindergartens an der Hauptstraße in Holzwickede einen Brief und fand ein weißes Pulver darin vor. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt mit einer weiteren Mitarbeiterin im Sekretariat auf. Weitere Personen, die sich in einem anderen Teil des Gebäudes aufhielten, wurden angewiesen, das Haus zu verlassen und vor Ort zu warten.

Erwachsene und Kinder müssen Gebäude verlassen

Die Hauptstraße wurde zwischen Massener Straße und Opherdicker Straße gesperrt, die beiden Mitarbeiterinnen wurden im Gebäude bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses isoliert. Die Personen, die das Gebäude verlassen hatten (mehrere Erwachsene und Kinder) wurden von der Feuerwehr betreut.

Die Analyseeinheit der Feuerwehr Dortmund hat, wie bereits am Vortag in Unna, die unbekannte Substanz des Briefumschlages untersucht. Auch am Dienstag konnte Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich erneut um ein unbedenkliches Pulver.

Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen zur Aufklärung der Straftat wegen des Verdachts von Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Ein Zusammenhang mit dem augenscheinlich ähnlichen Sachverhalt in Unna vom Vortag wird geprüft.

Ähnliche Vorfälle mit weißem Pulver in Fröndenberg 2019 und 2020

Anfang vergangenen Jahres sowie 2019 war es in Fröndenberg in verschiedenen Einrichtungen, unter anderem dem Justizvollzugskrankenhaus, zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Stets waren Briefe mit verdächtigem weißem Pulver aufgetaucht. Ein Psychologe hatte damals eine Vermutung geliefert.

