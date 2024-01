Kreis Unna zeigt sich bei Arbeitslosenquote fast konstant

Fröndenberg/Kreis Unna Im Kreis Unna fällt die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 18 auf 15.316. Die Quote bleibt bei 7,1 Prozent - besser als NRW.

Während in Nordrhein-Westfalen die Arbeitslosigkeit leicht um 0,4 Prozent gestiegen ist, geht der Kreis Unna gegen den aktuellen Trend.

„Zum Vormonat sank die Arbeitslosigkeit in fast allen Personengruppen im Kreis Unna gegen den Landestrend. Erneut konnten insbesondere Frauen profitieren, hier schlagen die erfolgreich absolvierten Sprachförderungen positiv zu Buche. Verspätet zeigt sich insgesamt ein Weihnachtsaufschwung, allerdings schwächer, als wir diesen aus den zurückliegenden Jahren gewohnt sind“, analysiert Agenturchef Thomas Helm. Denn im Vergleich zum Dezember 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen um 437 (+2,9 Prozent) angestiegen.

Der Arbeitsmarktexperte kommentiert die Entwicklung auf der Angebotsseite etwas skeptisch: „Wir registrieren zwar wieder mehr Stellenmeldungen, und auch der Stellenbestand ist etwas gestiegen, jedoch erheblich schwächer als in den Vorjahren. Allein gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres verzeichnen wir fast 800 Stellen weniger im Bestand. Die Entwicklung zeigt die Unsicherheiten bei den Arbeitgebern auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der Knappheit an Fachkräften.“

Mit seinen Werten liegt der Kreis aber immer noch weit unter den Spitzen in der Zeit vor 2018, als in der Quote um die acht oder sogar über neun Prozent gemeldet wurden.

Die Meldungen für Kurzarbeit halten sich in Grenzen

Erhöht hat sich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine der Bestand an erwerbsfähig gemeldeten Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit von gerade 63 Personen im Februar 2022 auf 2258 im Dezember 2023. Damit ist diese Zahl inzwischen höher als die Zahl sonstiger arbeitssuchender Menschen mit Fluchtmigrationshintergrund, die bei 2219 liegt.

Auch die Meldungen bei der Kurzarbeit im Kreis Unna halten sich in Grenzen. Im Dezember wurden, hier für den Gesamtbezirk Hamm, zudem auch der Kreis Unna zählt, insgesamt nur 15 neue Kurzarbeitsanzeigen für 262 betroffene Arbeitskräfte eingereicht.

Das entspricht bei der Zahl der Anzeigen nur einem Bruchteil der Vorjahreswerte, als Kurzarbeit coronabedingt ein großes Thema war. Nach Ablauf von mehreren Monaten zeigt sich die tatsächliche Inanspruchnahme, da die Betriebe innerhalb dieses Zeitraums Kurzarbeit nachträglich abrechnen. Für Juli 2023 liegen inzwischen endgültige Werte für den Kreis Unna vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld an 34 Betriebe für 397 Arbeitnehmer ausgezahlt.

Steigerung: Fröndenberg an zweiter Stelle

In sechs der zehn Kommunen des Kreises Unna stieg die Arbeitslosigkeit im Dezember an, in vier Städten ging sie zurück ab. Den zweitstärksten Zugang verzeichnete Fröndenberg: mit 16 Betroffenen mehr (2,8 Prozent) steigt die Gesamtzahl auf 588. Nur Werne hat mit 40 Zugängen auf 815 prozentual ein höheres Plus zu beklagen: 5,2 Prozent. Es folgen Selm (+2,5 Prozent, 21 Zugänge auf 854), Schwerte (+0,7 Prozent, +11 auf 1.482), Kamen (+0,6 Prozent, +10 auf 1707) und Bergkamen (+0,1 Prozent, +2 auf 2.203).

Den stärksten Rückgang verzeichnet Holzwickede (minus 5 Prozent entsprechen 438 Betroffenen und damit 23 weniger als im November, gefolgt von Unna (minus 3,2 Prozent, minus 64 auf 1907), Bönen (minus 0,9 Prozent, minus 6 auf 658) und Lünen (minus 0,5 Prozent, minus 25 auf jetzt 4664 Menschen).

Im Berichtsmonat Dezember meldeten sich 966 Personen aus Erwerbstätigkeit neu oder erneut arbeitslos. Im Vergleich zum November waren das 46 Personen oder 5 Prozent mehr.

Leichter Rückgang bei Personen unter 25 Jahren gegenüber November

Im Dezember beendeten 660 Personen ihre Arbeitslosigkeit zu Gunsten einer Erwerbstätigkeit und damit 88 weniger als im Vormonat (-11,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr waren es 25 Personen (-3,6 Prozent) weniger, die eine neue Beschäftigung aufnehmen konnten.

Die Entwicklung zeigt die Unsicherheiten bei den Arbeitgebern auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und Knappheit an Fachkräften. Thomas Helm, Agenturchef

Im Kreis Unna leben derzeit 1070 Arbeitslose, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ihre Anzahl fiel um 15 (-1,4 Prozent). Im Vorjahresvergleich ist der Bestand um 127 Personen (+13,5 Prozent) gestiegen.

Ein Viertel (3.832) aller Arbeitslosen ist älter als 55 Jahre. Dies entspricht einer Senkung um 64 Personen gegenüber dem Vormonat (-1,6 Prozent). Vor zwölf Monaten gab es 150 ältere Arbeitslose (-4,1 Prozent) weniger.

In Nordrhein-Westfalen liegt das Münsterland weit vorn

Die Langzeitarbeitslosigkeit fiel im Berichtsmonat um 47 Personen (-0,8 Prozent) auf 6143. Im Vorjahresvergleich sind das 163 Personen (+2,7 Prozent) mehr. Erfreulich aber: Im Dezember verringerte sich die Anzahl der Arbeitslosen mit Behinderung um 19 (-1,3 Prozent) auf 1467 und lag damit um zehn unter dem Niveau des Vorjahres (-0,7 Prozent).

Zum Vergleich ein Blick auf Nordrhein-Westfalen, denn hier wurde in den meisten Regionen zugelegt. In den absoluten Zahlen liegt das Münsterland mit nur 4,7 Prozent Arbeitslosenquote vorne, gefolgt von Südwestfalen (5,7 Prozent) und Ostwestfalen-Lippe (5,8). Im Rheinland sind es ebenso wie im Bergischen Land 6,9 Prozent, Schlusslicht ist das Ruhrgebiet mit einer Arbeitslosenquote von 9,8 Prozent.

