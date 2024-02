LC Hemendis hilft Fröndenberger Tafel und Mendens De Cent

Fröndenberg/Menden Die Mitglieder des Lions Club Iserlohn Hemendis haben bereits seit August 2019 im Isselmarkt in Fröndenberg eine Pfandbon-Box aufgestellt.

Kundinnen und Kunden im Isselmarkt Fröndenberg können ihre nicht eingelösten Pfandbons in eine spezielle Box, aufgestellt vom Lions Club Iserlohn Hemendis - drei Mitglieder kommen aus der Ruhrstadt - einwerfen. Diese werden anschließend eingelöst und das Geld kommt einer sozialen Einrichtung zugute. Im Laufe der Zeit wurden insgesamt 3.400 Euro damit erzielt und der Tafel Fröndenberg übergeben.

Allein nach der Leerung für 2023 freuten sich die Verantwortlichen im Vorstand der Einrichtung über 1000 Euro.

Ein Teil mehr erwerben und spenden

Im Januar fand wieder die Aktion „Ein Teil mehr“ im Edeka Markt Menden statt. Dabei werden die Besucher des Lebensmittelmarktes gebeten, ein Teil zusätzlich zu erwerben und zu spenden. Am besten geeignet sind Konserven, Nudel oder Reis, also lange haltbare Konsumgüter des täglichen Lebens. Gudrun Reichelt vom LC Hemendis: „Diese Aktivität führt der Club einmal im Jahr bereits seit langer Zeit immer in Kooperation mit dem Edeka Markt durch.“

Wieder war der Erfolg überwältigend: 40 Lebensmittelkisten wurden gefüllt, zudem gab es Bargeldspenden in Höhe von 350 Euro.

Die Spenden wurden anteilig an den De Cent-Laden Menden sowie die Tafel Fröndenberg weitergereicht. „An dieser Stelle möchten wir allen Spenderinnen und Spendern danke sagen“, so Gudrun Reichelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg