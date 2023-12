B233 in Fröndenberg nach Lkw-Unfall lange gesperrt

Fröndenberg Ein schwerer Unfall hat sich auf der B233 ereignet. Die Straße war lange gesperrt.

Die B233 in Fröndenberg ist am Dienstagmittag (5. Dezember) zwischen der Kreuzung Wilhelmshöhe und Strickherdicke nach einem schweren Unfall gesperrt worden. Ein Lkw war auf der Unnaer Straße umgestürzt, der Fahrer wurde offenbar leicht verletzt. Der Lkw war bergauf von Langschede in Richtung Unna unterwegs. Zunächst war unklar, warum der Sattelschlepper mit Auflieger gegen 12.15 Uhr etwa 200 bis 300 Meter unterhalb der Kreuzung mit der Hubert-Biernath-Straße zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet, einen Gitterzaun durchbrach und schließlich neben der Straße umstürzte.

Die B233 musste gesperrt werden, um den Lkw zu bergen. Foto: Alexander Lück / WP

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, weil es hieß, der Fahrer sei eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn aus dem Führerhaus. Nach Angaben unseres Reporters vor Ort wurde der Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert. Am Unglücksort waren umfangreiche Aufräumarbeiten erforderlich. Zum einen musste der Lkw mit schwerem Gerät von der Grünfläche geborgen werden, zum anderen mussten Bäume beseitigt werden. Die Sperrung dauerte bis zum Nachmittag an. Es bildeten sich lange Staus.

Die Kreispolizeibehörde teilte auf Anfrage mit, Details zum Unfallhergang könne sie vermutlich erst am Mittwochmorgen mitteilen.

