Nach Fröndenberger Hilfstransport: Dankesbrief aus Snowsk

Fröndenberg/Snowsk Am 7. Dezember ist der Hilfstransport in die ukrainische Partnerstadt Snowsk angekommen. Ein Dankesschreiben zeigt, wie wichtig die Hilfe ist.

Der Freundeskreis Fröndenberg-Snowsk hat kurz vor Weihnachten seine Partnerstadt in der Ukraine mit dringend benötigtem Material unterstützt. Die Freude über den Hilfstransport, der am 7. Dezember in Snowsk eintraf, war vor Ort groß. Wie groß, das geht aus einem Dankesschreiben hervor, das von Bürgermeister Olesksndr Medwedjow, Iryna Jakubowska (Generaldirektorin des Zentralen Bezirkskrankenhauses Snowsk) und Olena Sharpan (Generaldirektorin des KNP „Snowskyi Center PMD“ ) unterzeichnet ist.

Leider sind aufgrund des Krieges, den Russland gegen die Ukraine entfesselt hat, die Haushaltsmittel des Stadtrates nicht ausreichend, um alle Probleme in der Gemeinde zu bewältigen. Dankesschreiben aus Snowsk

In Snowsk können sich viele keine teuren Medikamente mehr leisten

Dr. Burkhard Koll, Vorstandsmitglied des Freundeskreises, hat das Schreiben übersetzen lassen. Darin heißt es: „Der Stadtrat von Snowsk drückt im Namen aller Einwohner der Gemeinde Snowsk seine tiefe Dankbarkeit und Respekt für die gemeinnützige Unterstützung aus, die Sie unseren medizinischen Einrichtungen geleistet haben.“ Dank der Unterstützenden habe das Snowska Central District Hospital sowie das Snowska Primary Medical Care Center eine große Menge medizinischer Hilfsgüter (Arzneimittel und medizinische Geräte) erhalten, die für die Behandlung von Menschen dringend notwendig seien. „Leider sind aufgrund des Krieges, den Russland gegen die Ukraine entfesselt hat, die Haushaltsmittel des Stadtrates nicht ausreichend, um alle Probleme in der Gemeinde zu bewältigen. Auch für die Menschen ist das Leben deutlich schwieriger geworden, sodass sich viele von ihnen keine teuren Medikamente mehr leisten können“, beschreiben Medwedjow, Jakubowska und Sharpan die Situation vor Ort.

Unterstützung gerade in dieser schweren Zeit besonders wertvoll

Die vielfältige Unterstützung, die der Freundeskreis seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen leistet, sei „gerade in dieser Zeit für die Ukraine schweren Zeit besonders wertvoll und notwendig. Wir glauben, dass diese Hilfe von den Bewohnern Fröndenbergs, aber auch Ihres Landes sowie vieler anderer Länder in der Welt ausgeht und mit dazu beiträgt, uns den Sieg in diesem Krieg näherzubringen.“

Das Schreiben endet dennoch hoffnungsvoll - dass bald die Zeit komme, „in der wir Sie in Fröndenberg wiedersehen oder in Snowsk bewirten können. Wir wünschen Ihnen allen gute Gesundheit, Wohlergehen und Ihren Familien Frieden.“

