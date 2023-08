Nachtfrequenz: Zwischen Japan-Gefühl und Escape Room

Fröndenberg. Fröndenberg macht mit bei der Nacht der Jugendkultur: Vier kostenlose Veranstaltungen gibt es für Jugendliche im September.

Die nächste Nacht der Jugendkultur alias Nachtfrequenz steht an. Das Motto: Von Jugendlichen für Jugendliche. Am 23. und 24. September beteiligten sich NRW-weit 95 Städte und Gemeinden an der Nachtfrequenz. Mit dabei ist auch Fröndenberg.

Seit 2010 ist die Nacht der Jugendkultur aus dem Eventkalender in Nordrhein-Westfalen nicht mehr wegzudenken, heißt es von Seiten der Veranstalter. Die Nachtfrequenz lade ein zum Schauen, Hören und vor allem zum Mitmachen und Mitgestalten. Es gibt Open Stages, Tanz, Theater, Poetry Slams, Videodrehs, Graffiti, Musik von Hip-Hop bis Metal mit Lokalmatadoren und Newcomern. Doch damit nicht genug. Auch Workshops, Skate Contests und Dance Battles stehen auf dem Programm.

Die Nacht der Jugendkultur ist ein Gemeinschaftsprojekt. Künstlerinnen und Künstler, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Kulturschaffende ermöglichen dieses Projekt mit ihrem Engagement. Sie unterstützen Jugendliche dabei, mehr als 300 Projektideen in 160 Locations in ganz NRW umzusetzen. In Fröndenberg sind in diesem Jahr gleich vier Veranstaltungen geplant:

Film ab in der Bücherei

Los geht es bereits einen Abend vor der eigentlichen Nachtfrequenz in der Fröndenberger Stadtbücherei, Markt 7. Am Freitag, 22. September, heißt es dort von 19 bis 21 Uhr Film ab. Die Stadtbücherei wird zum Kino. Gezeigt wird eine sozialkritische Komödie. Zum Inhalt: Die junge Studentin Naima Hamid wird von dem zynischen Juraprofessor Richard Pohl in einer Vorlesung rassistisch beleidigt. Als Videos der Szene im Internet auftauchen, drohen ihm ein Disziplinarverfahren und der Verlust seiner Stelle.

Nach dem Film diskutieren alle Besucher gemeinsam die Komödie und sprechen über die eigenen Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung gebeten, beispielsweise per Mail an stadtbuecherei@froendenberg.de.

Entkommen aus der Kirche: Escape Room

Weiter geht es einen Tag später im FreiRaum, dem Versammlungshaus direkt an der Ev. Kirche Dellwig, Ahlinger Berg 9. Zwischen 14 und 22.30 Uhr können Jugendliche hier am 23. September kostenlos einen Escape Room besuchen. Die Ev. Kirchengemeinde Dellwig und Ev. Jugend Dellwig verwandeln die Kirche in einen Escape Room und geben Gruppen von vier bis sieben Personen die Möglichkeit, gemeinsam im Team innerhalb einer Stunde spannende Rätsel und einen kniffligen Fall zu lösen. Um die Wartezeiten bis zur Escape-Room-Challenge zu überbrücken, organisieren die Veranstalter nebenan ein Spielturnier inklusive Getränken und Snacks für kleines Geld. Die Anfangszeiten können mit der Anmeldung gebucht werden, auch eine spontane Teilnahme ist möglich, sofern noch Plätze frei sind. Anmeldung per Mail unter

clara.kratzsch@ekvw.de.

Gefühle für Japan wecken im Treffpunkt Windmühle

Ebenfalls am 23. September ist etwas Besonderes im Treffpunkt Windmühle, Kurt-Schumacher-Straße 62, geplant. Von 17 bis 22 Uhr heißt es hier: Go Japan. In verschiedenen Workshops geht es an diesem Tag um die japanische Kultur. „Ihr könnt einen Mini-Sprachkurs Japanisch absolvieren oder die Zubereitung landestypischer Gerichte wie Sushi, Ramen & Co lernen“, versprechen die Veranstalter. Das sind der Treffpunkt Windmühle und als Kooperationspartner die Ev. Jugend Fröndenberg-Bausenhagen. „Oder ihr zeichnet mit uns Mangas. Die Ergebnisse fügen wir später zu einer Collage zusammen und stellen diese aus.“ Der Tag soll entspannt mit einem Anime-Filmabend ausklingen – getoppt von einem Buffet und einer Überraschungsaktion. Eintritt frei, keine Anmeldung nötig.

Entspannt mit Musik chillen im Spirit

Den Abschluss bildet das Spirit, das offene Jugendzentrum der Ev. Jugend Frömern an der Brauerstraße 5. Am Sonntag, 24. September, gibt es hier von 18 bis 22 Uhr etwas auf die Ohren. Das Versprechen: Ankommen und abschalten. „Wenn ihr euch bei der Nachtfrequenz so richtig wild verausgabt habt, ist unsere Musikreihe SonntagsRasten perfekt geeignet, um am Tag danach wieder runterzukommen und aufzutanken“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Mit Dan Moses aus Hagen habe man einen tollen Ruhrgebiets-Act am Start. Die vierköpfige Band spielt akustische Coversongs und steht für hochwertige, handgemachte Musik. Eintritt frei, keine Anmeldung nötig.

Veranstalterin der Nacht der Jugendkultur ist der Verein Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW. Gefördert wird die Nachtfrequenz durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

