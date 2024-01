Projektchor startet: berührende Musik zur Fastenzeit

Der Kirchenchor St. Marien bei einer Aufführung in der Kirche St. Marien in Fröndenberg

Fröndenberg Der Kirchenchor St. Marien Fröndenberg lädt alle Interessierten zum Mitsingen ein. Unverbindliche Einladung, Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Die Weihnachtszeit ist gerade erst vorbei, mit ihrer festlichen und zu Herzen gehenden Musik. Wer stimmt da nicht gerne ein? Das beweisen auch immer wieder die Mitsingkonzerte in dieser Zeit, gar nicht nur in der Kirche, auch in prall gefüllten Fußballstadien. Genauso erfüllend kann das aber auch zu anderen Jahreszeiten sein. Nicht mehr lange ist es bis zum Karneval, und gleich danach beginnt in der christlichen Tradition die Fasten- und Passionszeit. Auch die hat viel berührende Musik zu bieten. Und ein solches Werk hat der Kirchenchor „Cäcilia“ der St.-Marien-Gemeinde Fröndenberg für sein Chorprojekt ausgesucht. Und lädt damit alle Interessierten ein, für sechs Probenabende und zwei Aufführungen den harmonischen Chorklang, aber auch die gute Chorgemeinschaft kennenzulernen. Und vielleicht danach sogar länger zu bleiben.

Chorleiter Klaus Levermann hat „Candles of grace“ für das Projekt ausgesucht

Ausgewählt für das Projekt, welches am Mittwoch, 24. Januar startet, hat Chorleiter Klaus Levermann „Candles of grace“ des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Joseph Martin, eine Andacht zur Fastenzeit und zur Passion Jesu Christi. Dem Thema entsprechend hat das etwas mehr als eine halbe Stunde umfassende Werk dunkel-melancholische Momente, genauso aber einen hoffnungsvollen Charakter, der die Hoffnung auf die Auferstehung durchscheinen lässt. Dirigent Klaus Levermann zu der Komposition: „Ich finde sie sehr eingängig, harmonisch, melodiös und vor allem auch gut singbar. Alles in allem ein sehr berührendes Werk.“

In dem überschaubaren Zeitraum von sechs Chorproben sollte das gut einzustudieren sein. Musikalische Vorkenntnisse, gar als Chorsängerin oder -sänger sind ausdrücklich nicht vonnöten für eine Teilnahme an dem Projektchor. Ebenso keine Anmeldung, auch ist die Teilnahme kostenfrei. Gesungen wird dann immer mittwochs im Pfarrzentrum St. Marien (Auf dem Sodenkamp, neben der Pfarrkirche) von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, und zwar vom 24. Januar an wöchentlich bis zur letzten Probe am 28. Februar.

Texte der „Candles of grace“ in englisch - Aufführung auch in Icker geplant

Die Texte der „Candles of grace“ sind auf Englisch, aber es sollte sich auch niemand bange machen, wenn man die Sprache nicht gut beherrscht. Nicht nur gibt es im Kirchenchor eine englische Muttersprachlerin, die Hilfestellung gibt, noch wichtiger für die Teilnahme ist schließlich die Begeisterung für Gesang als die Notwendigkeit, dass man jedes Wort absolut korrekt aussprechen kann. Abgeschlossen wird das Chorprojekt mit einem Konzert am 6. März, ebenfalls ein Mittwochabend, in St. Marien. Am Sonntag darauf, 10. März, reist der Kirchenchor nach Icker bei Osnabrück und wird die „Candles of grace“ auch dort noch einmal singen. Der dortige Kirchenchor des aus Menden stammenden Musikers Michael Schmoll war 2023 in Fröndenberg zu Gast zu einem Konzert, dann steht der Gegenbesuch an. Diese Fahrt ist auch für die Teilnehmer am Projekt möglich, aber keine Verpflichtung.

