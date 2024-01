Regina Gnass schließt bald die Fröndenberger Blumengalerie

Seit 34 Jahren selbstständig, am 31. März macht Regina Gnass die Türen von der Blumengalerie in Fröndenberg für immer zu.

„Es ist ein Ende mit gemischten Gefühlen, aber auch mit viel Vorfreude“, Regina Gnass, Inhaberin der Blumengalerie in Fröndenberg, kann ihre Stimmung noch nicht genau definieren. Eines steht fest: „Es gibt kein Jammern, es war eine tolle Zeit, manchmal eine schwere Zeit, mit Höhen und Tiefen, wie auch immer, dieser Beruf ist einfach schön.“

Dabei war es gar nicht ihr Wunsch, diese Tätigkeit auszuüben. „Ich bin in Wickede-Schlückingen geboren, meine Eltern betrieben Landwirtschaft und Gartenbau, mein Bruder war Gärtner, da war mein Werdegang vorgezeichnet“, zuckt sie die Schultern. Mit 14 Jahren ging es in die Ausbildung bei Harnischmacher in Bösperde, anschließend nach Balster in Unna und Röttger in Werl.

Schon nach kurzer Zeit zeigte sich ihr Ehrgeiz, sie wollte es weit schaffen, aktuell sein. Fortbildungen wurden besucht, schließlich stand in Bonn-Bad Godesberg 1978/79 der Meisterbrief an: „Wir haben dort das Wirtschaftsministerium bei Banketts unterstützt, für floralen Schmuck gesorgt.“ Prominente erfreuten sich an der Blumenpracht: „Die Queen war da, einige Scheichs, sogar der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets Leonid Breschnew.“

Ein Flugzeug mit einer Fracht aus Blumen

An eine Situation erinnert sich Regina Gnass genau: „Manchmal lief alles ein bisschen aus dem Ruder. Ein brasilianisches Staatsoberhaupt traute unserer Blütenvielfalt nicht und schickte ein Flugzeug mit Blumen an Bord.“ 45 Kräfte wurden benötigt, um daraus ein ihm genehmes Arrangement zu schaffen.

Ihre Selbstständigkeit startete auf dem Mühlenberg, an diese Räumlichkeiten erinnert sie sich gern: „Das Ladenlokal habe ich geliebt, es war klein, kuschelig.“ Dann ging es in die Ortsmitte am Markt, schließlich vor 14 Jahren an den heutigen Standort. Zwischenzeitlich teilte sie sich die Geschäftsführung mit Johanna Griese, die sich aber nach fünf Jahren mehr der Familie widmen wollte. „Johanna gehört immer noch zu meinem Fachpersonal, ebenso wie Antje Thiele und Sigrid Geiz, die alle lange mit mir die Wünsche der Kunden umsetzten.“

Regina Gnass wird am 31. März zum letzten Mal ihre Blumengalerie in Fröndenberg aufschließen, dann folgt nach 54 Jahren im Beruf und 34 Jahren in der Selbstständigkeit der Ruhestand. Foto: Peter Benedickt / WP Fröndenberg

Einiges hat sich geändert, inzwischen kommen Schnittblumen ganzjährig aus aller Welt, gehen in die Niederlande und werden von dort verteilt. „Auch aus Deutschland fahren die Lkw dorthin, dann kommt die ganze Pracht wieder zurück“, muss die Floristin schmunzeln.

Von Udo Jürgens kam eine Karte: „Vielen Dank für die Blumen“

„Hauptsaison“ war immer am Valentins- und am Muttertag, Ostern, Weihnachten, nicht zu vergessen die Schützenfeste. Dazu Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläumsfeiern, dabei sind Blumen beliebt.

Einzelne Anekdoten bleiben im Gedächtnis. Etwa der Besuch von Michail Gorbatschow bei Bettermann in Bösperde: „Da dekorierte eine Kollegin, ich habe sie angerufen und gebeten, dass auch ich ein Gesteck liefern dürfte. Sie hat es mir gestattet.“

Oder die Sache mit Udo Jürgens, Kunden wollten einen Strauß bei einem Konzert übergeben: „Ich habe gefragt, ob sie mir ein Autogramm mitbringen.“ Da schrieb der österreichische Sänger gleich selbst eine Karte mit dem handschriftlichen Vermerk: „Vielen Dank für die Blumen.“

Wirtschaftliche Einbrüche taten weh, denn wenn gespart werden musste, dann zuerst an Entbehrlichem. Allerdings ging es während Corona in die andere Richtung: „Da hatten die Menschen viel Zeit, konnten nicht ihr Geld ausgeben, wollten aber ihre Umgebung harmonisch gestalten.“ Supermärkte oder Discounter sah sie nie als Konkurrenz an: „Die haben ausgezeichnete Pflanzen, kein Zweifel, aber alles ist nur auf Abverkauf ausgerichtet.“ Bei ihr und ihren Mitarbeiterinnen gebe es die nötige Pflege: „Wir kümmern uns, versorgen unsere Blumen entsprechend deren Bedürfnisse.“

Rückzug wird vom Fachpersonal mit einem weinenden Auge gesehen

Sie engagierte sich zudem außerhalb ihres Geschäftsbereichs für ihren Beruf, war im Prüfungsausschuss, in der Jury bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Museumsdorf in Hagen. Nach der Wende führte sie Fachdemos in Berlin, Leipzig oder Hamburg durch, stellte Trends und neue Materialien vor.

Viele Stammkunden, die nicht nur aus Fröndenberg kommen, sind traurig und auch die Mitarbeiterinnen sehen den altersbedingten Rückzug mit einem weinenden Auge: „Sie ist einfach eine Superchefin.“

Regina Gnass weiß schon, wie sie ihre neugewonnene Freizeit gestaltet: „Mit Fotografieren, ich habe eine tolle Kamera, die Fuji XT5.“ Mit Negativfilmen ist sie groß geworden, Entwickeln im Labor ist kein Problem, vielleicht kommt sie darauf noch zurück. Auch Reisen wird zum Thema, im Norden Europas, in Holland, Irland, England war sie schon, aber „um Deutschland herum gibt es noch einiges, was ich gern sehen möchte.“

Wenn die Rede auf ferne Länder kommt, muss die Floristikmeisterin lachen: „Ich habe mal eine ehemalige Kollegin, die ihren Wirkungskreis nach Japan verlegte, besucht. Da wollte ich ihrem Meister etwas Besonderes mitbringen.“ Also führte der Weg zur damaligen Fröndenberger Bürgermeisterin Christa Büscher, die ein Buch über die Stadt signierte. Als diese Lektüre dem Japaner übergeben wurde, stieg die Achtung vor der Deutschen ins Unermessliche: Wem eine Bürgermeisterin ein Buch signiert, der muss eine unheimlich hochgestellte Persönlichkeit in seinem Ort sein: „Es war dann ein unglaublicher Urlaub.“

