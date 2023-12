Stimmungsvoller Christkindelmarkt lockt nach Fröndenberg

Fröndenberg Einen besonders stimmungsvollen Weihnachtsmarkt erlebt Fröndenberg am dritten Adventswochenende. Ein wichtiger Faktor sind die Vereine.

Fröndenberg braucht keinen großen Weihnachtsmarkt, um Jahr für Jahr viel Publikum in die Innenstadt zu locken. Mit dem Christkindelmarkt gibt es traditionell am dritten Adventswochenende ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Fest auf dem Markt. In diesem Jahr verwandelt sich der Marktplatz von Freitag, 15. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember, in einen stimmungsvollen Erlebnisort für Groß und Klein.

In der Mitte des Marktplatzes wurde bereits am Freitag (1. Dezember) wieder der traditionelle große Weihnachtsbaum aufgestellt. Alle Fröndenbergerinnen und Fröndenberger, aber vor allem natürlich die Kinder, waren eingeladen, ihn zu schmücken. Einzige Vorgabe: Die Stadt Fröndenberg bat, dabei auf Glas, Plastik und Lametta zu verzichten und lieber etwas Selbstgebasteltes oder Naturmaterialien zu verwenden.

Bürgermeisterin und Nikolaus verteilen Stutenkerle

Am Freitag, 15. Dezember, eröffnet Bürgermeisterin Sabina Müller um 16 Uhr den Christkindelmarkt und hat dabei Unterstützung durch den Nikolaus. Gemeinsam verteilen beide vor der Bühne Stutenkerle an die kleinen Gäste. „Gerade in dieser Zeit brauchen wir alle ein wenig Weihnachtsstimmung und freuen uns auf eine kleine Auszeit mit unserer Familie und unseren Freunden, deshalb lade ich Sie sehr herzlich zum Besuch unseres Christkindelmarktes ein“, wendet sich Sabina Müller schon im Vorfeld direkt an die Besucherinnen und Besucher.

Die Organisatoren laden herzlich zum Christkindelmarkt in Fröndenberg ein. Foto: Stadt Fröndenberg/Ruhr

An rund 20 Buden und Verkaufsständen gibt es am dritten Adventswochenende zahlreiche süße und deftige Leckereien, inspirierende Geschenkideen sowie weihnachtliche Deko-Artikel zu entdecken. Bunte Lichter, klassische Dekoration und weihnachtliche Musik im Hintergrund sorgen für das passende Flair. Schneekugeln, Schmuck, Strick- und Filzwaren und viele weitere Weihnachtsartikel runden das Angebot ab.

Fröndenbergs Vereine bringen sich ein

Zu den Ausstellenden gehören zahlreiche Anbieter von Spezialitäten aus und um Fröndenberg, aber auch Gruppen und Vereine aus der Stadt. Getreu dem Motto „Fröndenberger für Fröndenberg“ machen sie den Christkindelmarkt zu einem besonderen Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. Ob Zuckerwatte oder Erbsensuppe, Glühwein, Glüh- oder Weihnachtsbier, selbstgemachte Schnäpse oder Marmeladen – für das leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Der Nikolaus verteilt nicht nur zur Eröffnung am Freitag, sondern auch noch einmal am Sonntag Stutenkerle.

Neben zahlreichen Kindergruppen aus den Fröndenberger Kindergärten sowie Sport- und Gesangsgruppen, wird die „Alphorngruppe Ruhr“ ebenfalls wieder mit einem Auftritt die Zuhörer in ihren Bann ziehen. In den Abendstunden wird das Bühnenprogramm durch regional bekannte Musiker ergänzt. Die Stadt Fröndenberg kann dabei wieder auf Hans Kuhn als Moderator zählen, der diese Aufgabe seit vielen Jahren mit viel Herzblut übernimmt.

Drei Tage mit unterschiedlichen Öffnungszeiten

Geöffnet ist der Christkindelmarkt am Eröffnungstag, 15. Dezember, von 18 bis 21 Uhr. Tags darauf kann der Markt sogar von 14 bis 22 Uhr besucht werden. Am Sonntag öffnet dann von 13 bis 18 Uhr nicht nur der Christkindelmarkt - auch die Geschäfte in der Innenstadt laden dann zum Bummeln ein. Vielleicht kann dan n auch noch das eine oder andere Geschenk besorgt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg