Sturmtief Zoltan sorgte für 68 Einsätze im Kreis Unna

Fröndenberg/Kreis Unna Besonders die ländlich geprägten Städte im Kreis Unna, wie Fröndenberg, waren von Sturmtief Zoltan am Donnerstag betroffen. Die Bilanz.

Sturmtief Zoltan zog gestern im Tagesverlauf zwischen 12 und 2 Uhr morgens über den Kreis Unna und sorgte für 68 sturmbedingte Einsätze. Die eher ländlich geprägten Städte Selm, Werne, Fröndenberg und Holzwickede sowie die Kreisstadt Unna waren besonders betroffen, aber auch in anderen Teilen vom Kreis Unna kam es zu Einsätzen.

Der größte Teil der sturmbedingten Einsätze fiel im Zeitraum von 16.30 bis 21 Uhr an. Hier waren in der Kreisleitstelle alle Einsatzleitplätze besetzt und mit der Bearbeitung von Notrufen und Hilfeersuchen befasst. Die diensthabenden Leitstellendisponenten wurden dazu durch Kollegen aus dem Dienstfrei unterstützt. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume, abgebrochene Baumkronen und dickere Äste, die Fahrbahnen blockierten und Gefahrenstellen darstellten. Durch die Feuerwehren aus dem Kreis Unna wurden alle Einsatzstellen zeitnah beseitigt. Neben Bäumen stürzten auch Bauzäune und Bekleidungscontainer (Fröndenberg) um und ein Trampolin wurde von „Zoltan“ weggeweht.

Sturmbedingte Einsätze konnten zügig abgearbeitet werden

„Leitstelle und Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten die sturmbedingten Einsätze professionell und zügig abarbeiten“, so Kreisbrandmeister Martin Weber. „Der Grundschutz für mögliche weitere kritische Einsätze war sichergestellt. Großen Dank an alle Einsatzkräfte. Der Großteil von ihnen engagiert sich ehrenamtlich in seiner Freizeit in den freiwilligen Feuerwehren im Kreis.“

