An der Palzstraße in Fröndenberg haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt - hier ein Symbolbild.

Polizei Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Fröndenberg auf

Fröndenberg An der Palzstraße in Fröndenberg haben Unbekannte Mittwochmorgen einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Anwohner hörten lauten Knall.

An der Palzstraße in Fröndenberg haben bislang unbekannte Täter am Mittwochmorgen

einen Zigarettenautomat aufgesprengt. Anwohner bemerkten gegen 6.10 Uhr einen lauten Knall. Als sie den zerstörten Zigarettenautomat entdeckten, riefen Sie die Polizei.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Wie der Tabakapparat gesprengt wurde, was gestohlen wurde und wie hoch der

Sachschäden ist, steht laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Nach der Spurensicherung hat die Kriminalpolizei den verbliebenen Inhalt des

Zigarettenautomaten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an

die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

