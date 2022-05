Unwetter in Fröndenberg: Landstraße wegen Schlamm gesperrt

Unwetter in Fröndenberg: Die Landstraße in Warmen ist betroffen.

Fröndenberg. Aktuell ist die Landstraße in Warmen gesperrt. Schlamm verschmutzt die Fahrbahn. Starkregen hat für Probleme gesorgt.

Starkregen und Unwetter haben am späten Montagnachmittag auch in Teilen Fröndenbergs für Probleme gesorgt. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Fröndenberg, Andreas Bartsch, resümiert am Abend gegen 20 Uhr: „Betroffen waren vor allem die Stadtteile Mitte und Warmen. Es war aber nicht ganz so schlimm. Wir sind neun Einsätze gefahren.“

An der Landstraße in Warmen werden Keller ausgepumpt. Foto: Katja Westhoff / WP

42 Kräfte im Einsatz

Es seien vor allem vollgelaufene Keller und verstopfte Straßenabflüsse gewesen, die Probleme bereitet hätten. „Wir haben an der Landstraße ein Haus mit Sandsäcken abgesichert und im Bereich des Wiesengrunds einen Einlauf geschützt“, so Bartsch.

Das Ordnungsamt sperrte am späten Abend zeitweise die Landstraße, da sie aufgrund von Verschmutzungen nicht mehr befahrbar war. Auf der Alleestraße wurden durch die Wassermassen einige Gullydeckel herausgedrückt.

Insgesamt seien 42 Einsatzkräfte unterwegs gewesen, so Bartsch. Es habe keine Personenschäden gegeben, auch seien keine größeren Sachschäden bekannt.

