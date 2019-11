Fröndenberg. Fröndenbergs Polizei hat einen neuen Wachleiter. Uwe Bergmeier will dafür sorgen, dass Fröndenberg weiterhin die sicherste Stadt im Kreis bleibt.

Uwe Bergmeier ist neuer Wachleiter der Polizei Fröndenberg

Der neue Wachleiter der Polizei Fröndenberg hat ein sympathisches Lächeln im Gesicht und einen langen Weg hinter sich. Nach 33 Jahren im Dienst der Polizei löst er Michael Bauer ab und ist nun der erste Ansprechpartner der Polizeidienststellen Fröndenberg, Unna und Holzwickede. Er will dafür sorgen, dass die Stadt an der Ruhe auch in Zukunft die sicherste Stadt im Kreisgebiet bleibt.

Menden Bürgermeister freuen sich auf Zusammenarbeit Unnas Bürgermeister Werner Kolter blickt freudig auf die Zusammenarbeit. „In einer Stadt mit vielen großen Festen wie Unna ist eine intensive Absprache mit der Polizei wichtig und das hat bislang sehr gut geklappt. Ich freue mich auf die Zukunft.“ „Es ist schön, sich kennenzulernen, bevor der Baum brennt“, sagt Holzwickedes Bürgermeisterin Ulrike Drossel. „Bei uns gibt es zum Glück nur wenig zu tun, Holzwickede ist ja eine eher ruhige Stadt.“

„Ich habe 1986 bei der Polizei angefangen“, erzählt Bergmeier. Heute kann er auf eine abwechslungsreiche Zeit zurückblicken. Nach dem Start im Landeskriminalamt wechselte der in Hamm Geborene später auf eigenen Wunsch nach Unna und blieb dem Kreis danach treu. Er arbeitete als Sachbearbeiter für Kinderpornografie, bei der Schutzpolizei im normalen Streifendienst und kümmerte sich um die Statistik, bevor er Dienstgruppenleiter wurde.

„Da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht, wo ich später hingehen möchte“, sagt er. Wachleiter wollte er gerne sein, stattdessen wurde Bergmeier jedoch erst einmal Leiter des Kriminalkommissariats 5. Als Michael Bauer aus dem Dienst ausschied, setzte sich Bergmeier als neuer Wachleiter durch. „Jetzt bin ich am Ziel“, sagt er und strahlt förmlich. „Die nächsten zehn Jahre bis zur Pension möchte ich hier verbringen.“

Regionalbetreuer von Fröndenberg

Was aber sind die Aufgaben eines Wachleiters? Landrat Michael Makiolla erklärt: „Herr Bergmeier ist als Wachleiter gleichzeitig auch der Regionalbetreuer der drei Städte. Er ist der erste Ansprechpartner für die drei Städte.“ Bei Bedarf vermittele er den Kontakt zu den richtigen Personen und habe besonders nach außen hin eine wichtige Rolle für das Bild der Polizei. „Für eine bürgernahe Arbeit ist eine Zusammenarbeit der Behörden für Sicherheit und Ordnung wichtig und da ist Herr Bergmeier der Kontaktmann.“

„Dem Wachleiter untersteht der Streifendienst, der rund um die Uhr im Einsatz ist und sich um die Belange der Bürger kümmert“, zählt Makiolla weiter auf, „sowie auch der Bezirks- und Schwerpunktdienst, der sich zum Beispiel um eine gute Präsenz der Polizei in den Schulen kümmert.“

Auch Bergmeier sieht es als wichtige Aufgabe, die Sicherheit des Schulweges sowie die Erreichbarkeit der Polizei für Schüler und Lehrer sicherzustellen. „Ich hoffe, durch meine breite Aufstellung ein guter Ansprechpartner für alle sein zu können und meine vielseitige Erfahrung dafür nutzen zu können.“

Ansprechpartner für die Bürger

Er freut sich darüber, dass auch Fröndenberg zu seinem Arbeitsbereich gehört. „Unna ist ein sicherer Kreis und Fröndenberg ist eine der sichersten Städte im Kreisgebiet“, sagt er. Vorfälle wie die kürzlich stattgefundene Messerstecherei an der Ruhr seien Ausnahmen. Größte Herausforderung für die Polizei in Fröndenberg sei vielmehr die große Fläche der Stadt. „Wir haben natürlich den Anspruch, auch hier jederzeit schnell vor Ort sein zu können.“

Akuten Änderungsbedarf sieht er bei der Arbeit der Polizei Fröndenberg nicht. „Es gibt nichts, was mir derzeit ins Auge sticht und das ist auch gut so.“

Für ihn ist es wichtig, dass die Polizei als Ansprechpartner für die Bürger präsent ist. Dafür wären die Beamten nicht nur im Streifenwagen, sondern vor allem zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. „Das ist auch in Fröndenberg möglich, wie uns der mittlerweile pensionierte Theo Beiske jahrelang bewiesen hat“, sagt er mit einem Lächeln.