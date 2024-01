VHS überrascht mit Wein-Seminar in Fröndenberg

Fröndenberg Volkshochschule Unna Fröndenberg Holzwickede stellt neues Programm vor. Anmeldungen sind schon jetzt möglich.

Die Volkshochschule Unna Fröndenberg Holzwickede will die Fröndenberger mit immer wieder neuen Angeboten überraschen. Das gelingt ihr auch im neuen Semester, für das das Programm jetzt vorgestellt wurde. Zu den Neuheiten gehört ein Weinseminar mit Verkostung mit dem Schwerpunkt Burgunder-Weine, das am 8. März in der Stadtbücherei am Markt durchgeführt wird. Referent ist mit Hermann Bley ein echter Experte, der auch Vorsitzender des Vereins „Weinfreunde vom Hellweg“ aus Unna ist. Bley ist „anerkannter Berater für Deutschen Wein“. Wer dabei sein möchte, sollte sich zügig anmelden. Es gibt nur zwölf Teilnehmer-Plätze, die Gebühr für den dreieinhalbstündigen Kurs beträgt 27 Euro (Weine, Brot und Mineralwasser inklusive).

Tolle Angebote für kreative Menschen

Neu im Programm sind auch Brötchen-Backkurse, ein Infoabend zum Thema „Gesunder Darm“ sowie mehrere Mal- und Zeichenworkshops. Von Blumen- über Porträtzeichnen bis hin zu Landschaften werden verschiedene Maltechniken vorgestellt. Ebenfalls neu im Angebot ist Line Dance für Neueinsteigerinnen und -einsteiger am Vormittag.

Das VHS-Programm setzt aber natürlich auch wieder auf Bewährtes: In der Kategorie Kulturelle Bildung sind vier beliebte Holzbildhauerei-Workshops zurück im Programm. Ebenso bieten Entspannungskurse, Qigong-Kurse für Anfänger, Englisch-Kurse für Teilnehmende mit Vorkenntnissen und die Veranstaltungsreihe Bildvorträge Radreisen Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Zusätzlich gibt es EDV-Kurse für den privaten Bereich mit praxisnahen Tipps zu Smartphone-Nutzung, Bildbearbeitung und WLAN.

Das Team der Volkshochschule Unna Fröndenberg Holzwickede stellt das Programm für das erste Semester 2024 vor. Foto: Mohammad Meselmani / Stadt Unna

Insgesamt umfasst das kommende Semester in Fröndenberg 47 Angebote, die an sieben verschiedenen Lernorten stattfinden. Diese erstrecken sich über das Bürgerzentrum Mühlenberg, die Gemeinschaftsgrundschule, die Gesamtschule, die Sonnenbergschule, die Stadtbücherei, das Stiftsgebäude und den Treffpunkt Windmühle. Das bevorstehende Semester der Volkshochschule Unna Fröndenberg Holzwickede beginnt am 5. Februar, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das vollständige Programm ist unter www.vhs-zib.de einsehbar und buchbar. Telefonisch ist die VHS unter den Rufnummern (02303) 103-43-12, -14 oder -16 erreichbar. Das gedruckte Heft wird in Kürze in vielen Auslagestellen verfügbar sein.

Europa steht besonders im Fokus

Europa wird im Jahr 2024 zum Fokus der Volkshochschule, parallel zu den zwei bedeutenden Ereignissen auf europäischer Ebene: der Europawahl und der Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland. Unter dem Thema „Perspektive Europa miteinander voneinander lernen“ erwartet die Teilnehmenden ein vielseitiges Angebot, darunter fesselnde Vorträge zu Demokratie, Klimawandel und der EU. Radreisen durch Europa sowie kulinarische Entdeckungen in den Kochkursen „Kulinarische Reise durch Europa“ runden das Programm ab.

Beruf, EDV, IT

Der Bereich „Beruf, EDV, IT“ präsentiert stolze 31 neue Kurse. Von Zeitmanagement über Kommunikationstraining, Konfliktstrategien, Führungskräftetraining bis hin zur Bewerbungserstellung reicht die Palette. Sowohl Präsenz- als auch Online-Formate stehen für Office-Schulungen zur Verfügung, inklusive Grundlagenschulungen, Aufbaukurse, Seminare zu Programmfunktionen und Workflows. Ein Resilienz stärkender Kurs gegen Burnout im Berufsalltag ist ebenso dabei wie Marketingkurse zu Canva und Instagram für professionelles Content-Marketing. Xpert Business bietet zudem zwölf kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kurse an, zu Themen wie Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung, Lohn und Gehalt, Controlling oder Personalwirtschaft.

Politik, Gesellschaft, Umwelt

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Das bunte Sofa“ setzt sich fort mit Themen wie „Cancel Culture und freie Meinung“ am 18. Februar und „Populismus“ am 26. Mai. Ein Höhepunkt ist der Kurs „Klimafit: Klimawandel vor der Haustür - Was kann ich tun?“, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wird. Zahlreiche Vorträge zu Nachhaltigkeit im Bereich Reisen und Freizeit sind ebenfalls geplant. Für Online-Teilnehmende stehen über 20 Vorträge mit renommierten Experten aus den Geisteswissenschaften zur Auswahl – und das sogar gebührenfrei.

Sprachen

Mit über 80 Sprachkursen in zwölf verschiedenen Sprachen bietet die VHS eine breite Palette. Neue Anfängerkurse in Italienisch, Spanisch, Koreanisch, Polnisch und Türkisch starten Anfang Februar. Eine Sprachberatung für Teilnehmende mit Vorkenntnissen findet am Samstag, 27. Januar, im Lerntreff im ZIB in Unna statt. Thematische Angebote wie „Englisch für den Urlaub“, „English with music“ oder „Canto con noi in Italiano“ sind ebenso im Programm wie Konversationskurse in sechs europäischen Sprachen.

Kulturelle Bildung

Über 80 Kurse und Workshops stehen im Bereich Kultur und Kreativität zur Auswahl. Von Musik über Kunst, Fotografie, Handwerk, Theater bis hin zu Literatur und Tanz ist alles dabei. Neue Schnupperangebote in Gitarre und Ukulele, musikwissenschaftliche Workshops zur Werkanalyse, ein Wochenendworkshop „Urban Sketching“ sowie Kreativ-Workshops wie „Meditatives Steine-Tupfen“ sind nur einige Highlights. Neu ist auch der Kurs „Studioblitzfotografie“ in Kooperation mit dem Fotoclub Unna, der diverse Einführungskurse im Bereich Fotografie ergänzt. Das Osterbandcoaching für Kinder und Jugendliche in der Jugendkunstschule, Improvisationstheater und der beliebte „Literaturschnack“ runden das Angebot ab.

Gesundheitsbildung

Im Gesundheitsbereich sind Bewegungs- und Entspannungskurse wie Yoga und Pilates besonders gefragt und für alle Altersgruppen geeignet. Das Programm für das Semester 2024 I umfasst fast 190 Angebote, darunter neue Kurse zu Entspannung und Achtsamkeit wie ein MBSR-Intensivkurs, klassische Angebote wie Progressive Muskelentspannung und Entspannung mit der Klangschale. Basenfastenwochen und offene Hula-Hoop-Stunden bieten weitere Highlights. Wer seine Ernährung verbessern möchte, findet eine breite Auswahl an Terminen, darunter „Ideen für den Osterbrunch“ (auch vegan) sowie verschiedene neue Backkurse und ein Kochkurs zur Eröffnung der Grillsaison. Ab Juni startet das Sommerprogramm mit Qigong- und Yoga-Angeboten im Freien.

