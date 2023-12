Weihnachtshaus in Altendorf wird zum Besuchermagneten

Altendorf Das Altendorfer Weihnachtshaus von Dominik Schwerte ist rechtzeitig fertig geworden. Bis Anfang 2024 kann man die Lichterpracht bewundern.

Die Aufmerksamkeit freut ihn, wenn etwa die Zeitung berichtet. Auch Fernsehen und Radio waren schon da, dazu viele lobende, anerkennende und auch staunende Worte der zahlreichen Besucher. Aber dann ist es auch noch einmal schöner, wenn gar keine Worte fallen müssen, sondern einfach der offene Mund und die strahlenden Augen für sich sprechen. Weil sich die verbale Ausdrucksfähigkeit im Moment auch noch um eine Handvoll Wörter wie Mama und Papa dreht. Mathilda ist nämlich noch nicht mal ein Jahr alt und ein echtes Christkind übrigens noch dazu. Und vor allem ist Mathilda Dominik Schwertes Patenkind. Da ist es natürlich Ehrensache, dass sich der stolze Patenonkel für sie und ihre Familie ganz besonders gerne Zeit nimmt, wenn sie sein Weihnachtshaus in Altendorf besuchen.

Nachbar weckt die Leidenschaft für überdimensionierte Weihnachtsdekoration

„Am besten haben Mathilda die Miniaturlandschaft gefallen und die Lichter im Sternenhimmel, wo sie die ganze Zeit nach oben geguckt hat“, übernimmt Mama Lea Droste nun das Reden für Mathilda. Fasziniert wandert der Blick der Kleinen immer wieder von rechts nach links, von oben nach unten, sodass sie an diesem Tag irgendwann einfach nur noch müde ist. Lea Droste wiederum kennt das Weihnachtshaus von Anfang an, seit Dominik Schwerte es 2014 zum ersten Mal so richtig strahlen ließ. Denn sie ist gegenüber aufgewachsen, ist schon lange mit Dominik Schwerte gut befreundet: wie Bruder und Schwester, erzählen die beiden.

Und noch mehr: Ihr Vater Karl Kötter ist es, der beim heute 24-jährigen Schwerte erst die Leidenschaft so richtig geweckt hat. Weil er den jungen Dominik immer mit an seiner durchaus auch überdimensionalen Weihnachtsbeleuchtung basteln ließ, bis er auf der anderen Straßenseite gegenüber dann selber schließlich groß auffuhr. Ab dem Spätsommer waren beide immer intensiv damit beschäftigt. Und Lea Droste erinnert sich grinsend: „Von da an hat man die Beiden nicht mehr gesehen.“

Die Nordpollandschaft ist einer der Anziehungspunkte bei Besuchern. Foto: Alexander Lück / WP

So hat Lea Droste, auch wenn sie mittlerweile in Unna wohnt, jedes Jahr hautnah die Entwicklung des Weihnachtshauses mitverfolgt - wie es immer größer, aber dann von Corona und Energiekrise ausgebremst wurde. Aber dieses Jahr hat es endlich die 100.000 Lichter geknackt. „Das ist für mich Weihnachten!“, sagt Droste beim Blick auf Haus und Garten und strahlt dabei genauso wie ihr Nachwuchs.

Bekannte reisen sogar extra aus Bayern an

Bis zu dieser magischen Zahl war es aber viel Arbeit für Dominik Schwerte und seine helfenden Hände aus Freundes- und Familienkreis. Bei unserem ersten Besuch im November war er skeptisch, ob alles fertig wird wie geplant, vor allem Sturm und Regen sorgten für Rückschläge. Denn an keine der unzähligen Steckdosen darf Wasser kommen. Bis zur letzten Minute, oder sogar Sekunde, wie der 24-Jährige erzählt, habe er noch Ketten aufgehängt bis zum Lichterfest und dem ersten offiziellen Anschalten am Freitag vor dem ersten Advent. Das ist immer der Auftakt mit internen und dennoch großen Kreis. Sogar aus Bayern kamen Bekannte dafür angereist, als Überraschung für Schwerte selber.

Das Weihnachtshaus in Altendorf sorgt für Aufsehen. Foto: Alexander Lück / WP

Zum ersten Advent lag dann ja auch noch Schnee und sorgte für wirklich perfekte Atmosphäre zu den ersten offiziellen Öffnungen und Führungen. Ganz nah an der Grenze zu Holzwickede liegt das Haus, und weil dort in der Nachbarstadt eine größere Straße gesperrt ist, macht das den Weg für manche komplizierter. Trotzdem kamen am ersten Adventssonntag schon um die 150 Leute. An den weiteren Wochenenden werden es erfahrungsgemäß noch mehr. Und Dominik Schwerte freut sich über alle.

Führungen an den Wochenenden sowie Waffeln, Würstchen und Glühwein

Von freitags bis sonntags am zweiten und dritten Advent sowie am 22. Dezember gibt es ab 17 Uhr Führungen, sowie Waffeln, Würstchen, Glühwein und Co. für das leibliche Wohl. Außerdem gibt es Gelegenheiten zum gemütlichen Verweilen an Feuerschalen. „Ich finde es schön, dass dann auch immer ganz fremde Leute miteinander ins Gespräch kommen“, erzählt Schwerte, im Beruf Garten- und Landschaftsbauer. Und damit das Arbeiten bei widrigen äußeren Bedingungen auch gewohnt.

Jetzt, wo alles fertig ist, sagt er: „Ich kann nun herunterkommen und auch alles genießen.“ Und trotzdem ist jeden Tag etwas zu tun. Er hat Patenkind und Familie noch gar nicht verabschiedet, da begutachtet er mit Marvin Thomas, ein guter Freund und einer der treuesten Helfer am Weihnachtshaus, schon die ein oder andere defekte Lichterkette. Manchmal steckt nur ein Kabel nicht richtig drin, andere müssen komplett ausgetauscht werden. Schnell ist auch noch ein herausgerutschtes Stromkabel wieder im Gebüsch versteckt. Bloß keine Stolperfallen entstehen lassen. Ein Baum ganz in der Nähe war zuletzt besonders widerspenstig beim Aufbau: „Ich weiß gar nicht, wie oft ich den wieder hingestellt habe.“

Bis zum 6. Januar wird das Weihnachtshaus erleuchtet, als Tribut an eine sicher noch nicht ausgestandene Energiekrise nun abends eine Stunde weniger bis 21 Uhr und morgens gar nicht mehr. Vom 15. bis 17. Dezember werden frische Weihnachtsbäume aus dem Sauerland verkauft, von einem Bekannten, der auch das Weihnachtshaus selber damit ausgestattet hat. Und zwar immer ab 17 Uhr zur Einschaltzeit bis in die Abendstunden. Und das Weihnachtshaus ist Inspiration: Auch Mathildas Papa Normen hat Zuhause nun angefangen, Weihnachtsbeleuchtung in etwas größerem Stil aufzuhängen.

Die Adresse: Altendorfer Straße 22, aus Richtung Dellwig kommend kurz vor dem Ortsausgang rechts.

