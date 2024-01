Wickeln für den Klimaschutz in Fröndenberg

Fröndenberg Stadt subventioniert Mehrwegwindeln für Eltern in Fröndenberg. Wie Familien die 150-Euro-Förderung bekommen können.

Startschuss für den Windelzuschuss der Stadt. Mit einem Förderprogramm für Mehrwegwindeln will man in Fröndenberg den Klimaschutz ankurbeln. Denn die sollen den Hausmüll drastisch reduzieren - und auch für die Kleinen gesünder und nachhaltiger sein. Wie sich Eltern einen 150-Euro-Zuschuss sichern können.

Ein Viertel der Eltern in Fröndenberg im Blickpunkt

Im Herbst 2023 hat der Rat Nägel mit Köpfen gemacht beim Windelzuschuss. Unterm Strich geht‘s um eine nachhaltige Alternative zu den handelsüblichen Einwegwindeln. In Fröndenberg soll das Projekt vor allem dem Klimaschutz zugute kommen. Die Stadt verweist dazu auf Informationen des Internetportals windelwissen.de: Demnach werden für ein Kind im Schnitt etwa 6000 Windeln benötigt. Schätzungen zufolge würden in Deutschland demnach täglich rund 8,4 Millionen Einwegwindeln in die Tonne wandern. Müll, den man sich in der Ruhrstadt mittel- und langfristig sparen möchte.

Denn: Eltern und Sorgeberechtigte können eine Förderung von maximal 150 Euro bis zum Erreichen des dritten Lebensjahres in Anspruch nehmen. „Mehrwegwindeln sind eine umweltfreundliche Alternative zu den bis zu 6000 Einwegwindeln, die ein Kind benötigt. Zudem sind sie in Summe kostengünstiger und gesünder für Haut und Hüfte. Im Allgemeinen sind die so gewickelten Kinder auch früher trocken“, teilt die städtische Klimaschutzmanagerin Diane Bruners mit. Und die hofft, dass das Interesse der Fröndenberger Eltern ähnlich hoch ist, wie die Schätzungen der Verwaltung vorab. Denn die geht von rund einem Viertel der Eltern aus, die das Angebot in Anspruch nehmen könnten. Bei 160 Neugeborenen in der Ruhrstadt macht das unterm Strich ein Fördervolumen von jährlich 6000 Euro aus.

Mehrwegwindeln sind eine umweltfreundliche Alternative zu den bis zu 6000 Einwegwindeln, die ein Kind benötigt. Diane Bruners - Klimaschutzmanagerin

In den kommenden Wochen soll es für Fröndenberger Eltern und Kitas dazu Informationsformate „über die Mehrwegwindelanwendung und das Förderprogramm geben“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Angebote werden derzeit noch von der Stabsstelle Klimaschutz und der Gleichstellungsstelle der Stadt gemeinsam mit dem Familienbüro des Kreises Unna und Familienberaterin Christine Rosemeyer erarbeitet. Interessenten können sich aber bereits jetzt melden unter klimaschutz@froendenberg.de. Ausgelegt ist das Förderprogramm bis Ende 2026.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg