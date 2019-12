10 Meter: Gelsenkirchens längster Christstollen sehr beliebt

Horst. Auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Horst wurde am Sonntag Gelsenkirchens längster Christstollen verkauft – für den guten Zweck.

Tagelang stand Gerd Sternemann in der Backstube, um am Ende einen einzigen Christstollen gefertigt zu haben. Nein, der Horster Konditor ging dabei nicht rekordverdächtig langsam ans Werk – vielmehr hat er in mühevoller Arbeit den längsten Christstollen der Stadt kreiert. Am Sonntag wurde er auf dem Horster Weihnachtsmarkt auf der Essener Straße verkauft: ein Euro pro Stück für den guten Zweck. Mit dem Erlös wird der Verein „Warm durch die Nacht“ unterstützt.