Charleen ist Traum vom Rad ein Stück näher gerückt

Endlich Fahrrad fahren können mit Mama oder Papa daneben: Dieser Traum von Charleen Hana (16) ist dank der Hilfsbereitschaft vieler Leser ein gutes Stückchen näher Richtung Wirklichkeit gerückt: Nach dem Zeitungsbericht in der Heiligabend-Ausgabe spendeten sie bislang 5550 Euro, so dass mit einem Kontostand von 8300 Euro noch 1700 Euro fehlen, bis die sechsköpfige Familie aus Buer das behindertengerechte Dreirad mit Elektroantrieb und zwei Satteln bestellen kann.

„Wir können es gar nicht fassen und sind sehr dankbar für die Hilfe“, freut sich Charleens Mutter Margitta Hana riesig über die großzügige Unterstützung. „Besonders Charleen kann es gar nicht erwarten, bis es endlich so weit ist!“

„Wir sind alle ganz gerührt“, erzählt Hannelore Schneider, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Buer, die Charleen ein Jahr lang auf deren Konfirmation vorbereitete und die Spenden-Aktion Ende 2019 angestoßen hat. Zuvor hatte sie mit Charleens Familie private Flohmärkte organisiert, um die Anschaffung zu finanzieren, und im Freundes- und Bekanntenkreis davon erzählt. So war auch der Lions-Club Gelsenkirchen auf das Projekt aufmerksam geworden und hatte 750 Euro gespendet. „Als 2750 Euro beisammen waren, haben wir aber gemerkt, dass es noch sehr lange dauern würde, bis rund 10.000 Euro erreicht wären.“

Wir hoffen, dass auch der Restbetrag noch zusammenkommt“

Hannelore Schneider (r.), ehrenamtliche Mitarbeiterin der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Buer und dort mittlerweile als Prädikantin auch im Predigtdienst, hatte die Idee für eine Spenden-Aktion. Sie bereitete Charleen Hana ein Jahr lang auf die Konfirmation vor. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Wie berichtet, kann das Mädchen, das mit Trisomie 21 auf die Welt kam und einen schlechten Gleichgewichtssinn hat, kein gewöhnliches Zweirad fahren. Deshalb kann sie nicht an Radausflügen etwa des Kleingartenvereins oder der Gemeinde teilnehmen. Auch ein Camping-Urlaub mit der ganzen Familie per Rad in die Eifel, was sich besonders ihre Mutter Margitta wünscht, war deshalb nie möglich. Sie und ihr Mann Holger haben als Minijobber kein Auto und erledigen, was an Einkäufen nötig ist, per Rad, Bus oder Bahn.

„Wir hoffen, dass der Restbetrag auch noch zusammenkommt. So euphorisch wie wir waren von den Spenden, habe ich schon bei dem Kölner Händler angerufen, um die Lieferzeit zu erfragen“, berichtet Hannelore Schneider. Demnach müssten die Hanas mit vier Wochen rechnen. „Wenn das Wetter es zulässt, würden wir gerne mit dem Zug nach Köln reisen und das Rad selbst abholen, um damit zurückzufahren.“

Das Spendenkonto läuft auf den Namen Hannelore Schneiders und hat die IBAN DE 88 4226 0001 0147 509 141 (Stichwort: Charleen) bei der Volksbank Ruhr-Mitte.