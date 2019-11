Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die ZBVV

Die Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH ist ein deutschlandweit tätiges Wohnungsunternehmen mit Sitz in Erlangen. In NRW gibt es Vertretungen in Duisburg und Dortmund.

Die ZBVV ist oft nicht der Eigentümer der vermieteten Wohnungen, sondern nur Verwalter. Besitzer der Immobilien sind unter anderem die ZBI Gruppe oder Uni Immo.

Tiefenbacher rät Mietern, sich im Streitfall auch an die Eigentümer zu wenden. Wem die Wohnung gehört steht unter anderem auf der Nebenkostenabrechnung.