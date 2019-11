Gelsenkirchen Mehrere Fälle sind aus Frankreich bekannt

In Frankreich häuften sich in den vergangenen Jahren ähnliche Fälle von Babys, die ohne Hand oder Arm geboren wurden. Darauf weist der Kölner Express in seinem Bericht über die drei Fälle in Buer hin.

Spiegel online listet mindestens 25 Neugeborene mit entsprechender Behinderung auf. 18 von ihnen seien zwischen 2000 und 2014 im Departement Ain im Osten des Landes geboren worden. Allen Müttern sei gemeinsam, dass sie auf dem Land in der Nähe von Feldern lebten, auf denen Getreide und Sonnenblumen angebaut würden. Deshalb erwog das französische Gesundheitsamt auch Umweltfaktoren als mögliche Ursache.

In den 1950er/60er Jahren kamen bis zu 12.000 Kinder weltweit mit schweren Fehlbildungen auf die Welt, deren Mütter ein spezielles Schlafmittel – bekannt unter dem Markennamen Contergan und Softenon – eingenommen hatten.