Gelsenkirchen: Banken ächzen unter alten Sparverträgen

Während die Geldinstitute derzeit Negativzinsen für Geldeinlagen zahlen müssen, können einige Kunden noch von alten Prämiensparverträgen profitieren. Davon betroffen ist in Gelsenkirchen die Volksbank, die in den 90er-Jahren solche Verträge angeboten hatte, mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einem Zinssatz von bis zu fünf Prozent. „Einlagen in Summe von bis zu 100 Millionen Euro hatten wir in dem Bereich“, erläutert Vorstand Peter Bottermann. Doch selbst, wenn man es wollte: kündigen dürfte das Geldinstitut diese Verträge nicht. „Wir haben unseren Kunden verbindliche Laufzeiten angeboten. Da stellt sich die Frage für uns gar nicht.“ Bis 2010 hatte man die Verträge im Angebot, zuletzt zwar mit niedrigeren Zinsen, aber auch noch weit über heutigem Niveau.

Sparkasse hat als einzige unbefristete, und somit kündbare Verträge

Die Sparkasse Gelsenkirchen hat rund 12.000 solcher Vereinbarungen im Bestand. Gekündigt werden dürfen nur unbefristete Verträge und auch die laut Verbraucherberatung nur nach Erreichen der Höchststufe. Dies trifft auf die Verträge der Sparkasse als einzigem Geldinstitut in der Stadt auch zu. Darüber, wie mit diesen Verträgen künftig umgegangen wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Sparkassenchef Bernhard Lukas versprach aber bereits im vergangenen Jahr: „Sollte es zu Kündigungen kommen, werden wir Alternativen anbieten."

Auch die Sparda-Bank hat langfristige Vorsorgesparverträge und Ansparpläne angeboten – alle mit fester Laufzeit und somit nicht kündbar. Die letzten Laufzeiten in dem Bereich enden erst in etwa 20 Jahren. Die Commerzbank hat nach eigenen Angaben seit Jahren keine entsprechende Sparpläne „mit endfälligem Bonus“ im Vertrieb. Restbestände würden „im Sinne der Rechtsprechung in Korrelation zu Referenzzinssätzen des Marktes verzinst.“