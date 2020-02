Gelsenkirchen Kartenvorverkauf startet am 22. Februar

Der Kartenvorverkauf für das Konzert startet am Samstag, 22. Februar.

Es gibt Karten in Buer in der Goldschmiede Böckmann, Ophofstraße 7 (0209 70263769) und in der Altstadt in der Buchhandlung Junius, Sparkassenstraße 4 (0209 23774). Sie kosten im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.

Weitere Infos gibt es im Internet unter lions-buer.de