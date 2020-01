Gelsenkirchen: Christoph Neumann lenkt das Referat Verkehr

Keine einfache Aufgabe hat sich Christoph Neumann, der „Neue“ in der Gelsenkirchener Stadtverwaltung, ausgesucht. Dessen ist sich jedenfalls Oberbürgermeister Frank Baranowski sicher: „Die Herausforderungen sind nicht gerade klein“, gibt er dem neuen Leiter des Referats Verkehr mit auf den Weg. Doch genau deshalb ist die Wahl auf jemanden gefallen, der sein Fach kennt.

Neumann, der seit Jahresbeginn für das Referat 69 bei der Stadt zuständig ist, wurde in Hannover geboren, hat an der Universität der Bundeswehr in München Bauingenieurswesen mit dem Schwerpunkt Verkehrswesen und Raumplanung studiert und war dann Zeitsoldat. Erst danach näherte er sich Gelsenkirchen an – auch räumlich –, war erst als Verkehrsplaner bei Rheinbraun in Köln (heute RWE Power) beschäftigt, dann beim Eisenbahnbundesamt in Bonn, bevor er für Straßen.NRW zunächst in Gelsenkirchen und später in Bochum arbeitete.

Bürgerbeteiligung ist Neumann wichtig

Gelsenkirchen Wechsel nach Castrop-Rauxel Christoph Neumanns Vorgängerin im Referat Verkehr war Bettina Lenort. Sie übernahm 2016 die Geschicke von Wilfried Wiedemann. Die ehemalige Referatsleiterin ist nach fast 20 Jahren in Gelsenkirchen in die Verwaltung der Stadt Castrop-Rauxel gewechselt. Dort hat sie die Position als Stadtbaurätin angetreten.

„Jetzt habe ich die perfekte Möglichkeit, alles zusammenzubringen“, nennt er seine Motivation, künftig den Verkehr in Gelsenkirchen zu lenken. Ganz fremd ist dem zurzeit in Mülheim lebenden Neumann die Stadt nicht: Bei Straßen.NRW plante der 54-Jährige unter anderem den Ausbau der B 224 zur A 52 von Gladbeck nach Buer und den Radschnellweg Ruhr. Dabei hat er gelernt, welche wichtige Rolle die Bürger bei solchen Vorhaben einnehmen. „Transparente Prozesse werden immer wichtiger. Wir müssen jeden mitnehmen“, betont er.

Denn dass in Gelsenkirchen schon in naher Zukunft große Verkehrsprojekte anstehen, darüber sind sich Neumann und Baranowski einig. „Vieles wurde bereits angestoßen, etwa im ‘Masterplan Mobilität’. Nun geht es an die Umsetzung der Konzepte und da ist noch einiges zu tun“, so Neumann. Neben kurzfristigen Maßnahmen, um die Emissionen entlang der Kurt-Schumacher-Straße zu senken, sieht er vor allem die Notwendigkeit, den Verkehr zu verlagern. Heißt: Weniger Autos auf den Straßen, dafür ein besseres ÖPNV- und Radwegenetz.

Es gilt, Kompromisse zu finden

Auch für den Umbau des Verkehrsknotenpunkts Kreuz Oberhausen war Christoph Neumann bei Straßen.NRW zuständig. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

In Gelsenkirchen mit seinen zwei Zentren „schwierig, vor allem, wenn ein Kanal die Stadt teilt“. Hinzu komme, dass auch die Bevölkerung hinter Veränderungen stehen müsse, die zu einer Mobilitätswende führen. „Der blaue Radstreifen in Buer ist ein gutes Beispiel: Den einen geht das nicht weit genug, den anderen zu weit“, erläutert Neumann. Immer häufiger gelte es, in der Verkehrsplanung Abwägungsentscheidungen zu treffen und Kompromisse zu finden.

Gerade im Ballungsraum Ruhrgebiet dürften Projekte außerdem nicht an Stadtgrenzen enden, gelte es, die Nachbarn mit ins Boot zu holen. „Die Bogestra macht das schon vor. Auch, wie wichtig es ist, verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen“, lobt Baranowski. Denn, so Neumann, „die meisten bewegen sich in Wegeketten: Vom Wohnort zur Arbeit, dann zur Kita und zum Einkaufen“. Damit sie dabei auf das Auto verzichten könnten, müsse es auf jeder dieser Strecken attraktive Alternativen geben. Auch darum will Neumann sich künftig kümmern.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier oder auf unserer Facebookseite.