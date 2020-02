Einzelhandel Gelsenkirchen: Citymanagerin Buer bietet Sprechstunden an

Gelsenkirchen-Buer. Nach dem Einzug in ihr Büro am Springemarkt bietet Aylin Gimmerthal Sprechstunden an. Sie ist offen für Ideen zu Einzelhandel und Gastronomie.

Buers neue Citymanagerin Alyin Gimmerthal ist ab sofort in ihrem neuen Büro am Springemarkt zu erreichen: Der Raum befindet sich in der zweiten Etage des Springehauses von Haus Tiemann. Erreichbar ist Aylin Gimmerthal dienstags zwischen 9 und 11 Uhr. Eine Voranmeldung ist bei diesen öffentlichen Bürgersprechstunden nicht nötig.

„Ich bin froh, dass Familie Tiemann als Eigentümerin des Gebäudes der Buer-Management GmbH diese möblierten Räume proaktiv angeboten hat“, betont die Citymanagerin. So könnten Interessierte etwa vor oder nach dem Besuch des Wochenmarktes unkompliziert vorbeikommen, um Anliegen, Wünsche oder Beschwerden zu Entwicklungen etwa in Buers Einzelhandel und Gastronomie zu äußern. Darüber hinaus sei es auch möglich, mit ihr telefonisch einen Termin außerhalb der Sprechzeiten zu vereinbaren.

Erreichbar ist das Büro über den Haupteingang Springemarkt 1. Über das Treppenhaus oder den Fahrstuhl geht’s ins zweite Obergeschoss zum Citymanagement Buer. Kontakt: 0209 70 26 37 35, Mail: citymanagement-buer@outlook.de.