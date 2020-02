Gelsenkirchen: Fahrer fällt durch sechs Verkehrsverstöße auf

Gelsenkirchen-Alstadt. Eine Kontrolle mit Folgen: Einen Autofahrer aus Serbien zog die Polizei in Gelsenkirchen aus dem Verkehr – nach gleich sechs Verkehrsverstößen.

Gleich in mehrfacher Hinsicht negativ aufgefallen ist ein serbischer Staatsbürger, den Polizeibeamte am Donnerstag in Gelsenkirchen aus dem Verkehr zogen. Angehalten wurde der Mann auf der Hauptstraße in der Altstadt.

Der Autofahrer fiel laut Polizei auf, weil die Prüfplakette am Kennzeichen des Autos abgelaufen war und weil er zuvor verkehrswidrig geparkt hatte. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellten die Beamten zudem fest, dass der Führerschein gefälscht und das Auto ohne Haftpflichtversicherung war. Zudem fehlte an dem Audi die vorgeschriebene grüne Umweltplakette und das Kind, das mit im Auto saß, war nicht ordnungsgemäß angeschnallt.

Eine vierstellige Sicherheitsleistung hinterlegt

Die Beamten entstempelten darauf die Fahrzeugkennzeichen, beschlagnahmten den Führerschein und nahmen den Beschuldigten mit zur Wache, um seine Identität zu überprüfen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er vor Ort eine vierstellige Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er die Wache wieder verlassen konnte. Die Beamten untersagten dem Mann außerdem das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen.