Gelsenkirchen: Filmmusik im Kunstkiosk mit Miriam Geier

Gelsenkirchen-Buer. Miriam Geier und Frank Bergmann laden zum Filmmusik-Konzert in den Kunstkiosk in Gelsenkirchen-Buer. Doch die Plätze sind begrenzt.

Die Gelsenkirchener Pianistin Miriam Geier knüpft zusammen mit dem Saxophonisten Frank Bergmann in ihre legendäre Filmmusik-Reihe von Schloss Horst an. Gemeinsam gestalten die beiden am Samstag, 8. Februar, um 17 Uhr im Kunstkiosk am Nordring 33 ein weiteres Konzert mit Hits aus populären Blockbustern unter dem Titel „Eine Zeitreise durch die Filmmusik“.

Die Zuschauer erwartet ein buntes Programm mit bekannten Songs aus Filmen wie „Ziemlich beste Freunde“. Auch Enrico Morricone („Spiel mir das Lied vom Tod“) sowie Hans Zimmer („Inception“) sind dabei wieder vertreten. Außerdem stehen bekannte Melodien aus Science-Fiction Filmen auf dem Programm. Und wie bei der damaligen Reihe führen die beiden Musiker erneut als Moderatoren durch den Abend. Das Publikum kann sich deshalb auf die ein oder andere Anekdote freuen.

Wer Miriam Geier und Frank Bergmann live erleben möchte, sollte aber früh da sein. Der Eintritt zu dem Konzert ist zwar kostenlos, die Plätze sind jedoch sehr begrenzt.