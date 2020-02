Gelsenkirchen: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen ist am vergangenen Samstag, 22. Februar 2020, ein Pedelec-Fahrer (70) schwer verletzt worden. Der Zusammenprall geschah beim Abbiegen.

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen ist am Samstag, 22. Februar 2020, ein Pedelec-Fahrer (70) schwer verletzt worden. Der Zusammenprall geschah laut Polizei beim Abbiegen am stark frequentierten Nordring im Stadtteil Buer.

Die Kollision ereignete sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Samstag um 21.10 Uhr auf der Kreuzung Nordring/ Dorstener Straße in Buer. Dabei kollidierte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der Dorstener Straße in den Nordring mit einem 70 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der dort eine Fußgängerfurt queren wollte.

Der Gelsenkirchener verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme Teile der Kreuzung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

In Gelsenkirchen wie auch in anderen Städten kommt es immer wieder zu Unfällen mit Rad- und Pedelec-Fahrern. Im Oktober 2019 gab es sogar einen Todesfall.