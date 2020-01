Gelsenkirchen: Politiker fordern Schutz für Anwohner der A 2

FDP, Grüne und SPD ziehen an einem Strang: In einem gemeinsamen Appell wenden sich die drei Gelsenkirchener Bundestagsabgeordnete Marco Buschmann, Irene Mihalic und Markus Töns an die Regierungspräsidentin Dorothee Feller. Ziel ist es, den Lärm- und Feinstaubschutz für die Anwohner der A 2 in Schaffrath zu verbessern. „Sie haben aufgrund Ihrer Zuständigkeit die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, dass die Situation vor Ort verbessert wird“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung in Richtung Münster.

Bei einem Termin an der Giebelstraße hatte sich das Trio im Sommer 2019 mit Anwohnern getroffen. Umweltlärm wurde dabei von der Bevölkerung als der am stärksten störende Faktor genannt. Bekannt sei, so die Argumentation der Bundestagsabgeordneten, dass Lärm Einfluss auf das Schlaf-Wach-Verhalten habe. Lärm könne zudem psychische, physiologische und soziale Funktionsänderungen bewirken und gesundheitliche Auswirkungen haben.

Gefahren sind ein „ernstzunehmendes Risiko“

„Wir weisen auf die Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm hin. Im Grünbuch über die künftige Lärmschutzpolitik hat die Kommission den Umgebungslärm als eines der größten Umweltprobleme in Europa bezeichnet.“

Darüber hinaus sei beim Ortstermin über die Gefahr durch Feinstaub, die Belastung der Umgebung durch Abrieb von Reifen, Bremsbelägen und Straßenasphalt diskutiert worden. Diese Faktoren „sind für die anliegende Bevölkerung ein ernstzunehmendes Risiko“.

Abgeordnete fordern Schutzmaßnahmen

Die Bundestagsabgeordneten Buschmann (FDP), Mihalic (Grüne) und Töns (SPD) fordern ein Überholverbot für Lkws, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 130 km/h und Schutzmaßnahmen im Schaffrather Bereich der A 2. „Ein maximaler bautechnischer Schutz vor Immissionen wie durch Straßenbelag und Schallschutzmauern soll nicht nur europapolitische Willenserklärungen tragen, sondern ein gesünderes Leben entlang dieser hochfrequentierten Straße ermöglichen.“

Abschließend bitten die Gelsenkirchener Bundestagsabgeordneten die Regierungspräsidentin, die Lage an der A 2 zu prüfen und Schutzmaßnahmen umzusetzen.